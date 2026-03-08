Iran jatkoi iskuja naapurimaihin – tornitalo roihuaa Kuwaitissa

Iran on yön aikana jatkanut iskuja naapurimaihin, kertoo CNN.

Kuwaitin puolustusministeriön tiedottajan, eversti Saud Abdulaziz Al-Otaibin mukaan sunnuntai-aamuyöllä vihollisdroonien aalto tunkeutui maan ilmatilaan. Droonit iskivät Kuwaitin kansainvälisellä lentoasemalla sijaitseviin polttoainevarastoihin.

Iskujen kohteeksi joutui myös Kuwaitin sosiaaliturvaministeriön 22-kerroksinen tornitalo. Sosiaalisessa mediassa leviävässä videossa näkyy, kuinka rakennuksen yläkerrokset ovat ilmiliekeissä.

Ministeriö pahoitteli viestipalvelu X:ssä asiakkailleen, että iskuista aiheutuneiden aineellisten vahinkojen vuoksi se joutuu siirtämään toimintonsa muualle.

Lisäksi yön aikana kuoli kaksi kuwaitilaista rajavartijaa ”kansallisvelvollisuuttaan suorittaessaan”. Maan valtiollinen media ei tarkentanut, mitä heille tapahtui.

Iskuja on yön aikana kohdistettu Kuwaitin lisäksi muihin Persianlahden maihin.

Saudi-Arabian puolustusministeriö kertoi tuhonneensa yön aikana 21 droonia, kun taas Bahrainin sisäministeriön mukaan Mina Salmanin satamassa roihuava tulipalo johtuu ”Iranin aggressiosta”.

BBC:n mukaan Bahrainissa kolme ihmistä loukkaantui ja yliopiston rakennus vaurioitui ohjussirpaleiden vuoksi. Tämän lisäksi suolanpoistolaitos vaurioitui drooni-iskussa.

Myös Arabiemiraatit kertoi sunnuntaina maan olevan ohjusuhan kohteena.

Vielä lauantaina Iranin presidentti Masoud Pezeshkian pahoitteli Iranin naapurimaille iskuja ja lupasi, että ne loppuisivat.

Myöhemmin presidentinkansliasta tarkennettiin, että Iran ei iske maihin, jos ne eivät tee yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa.