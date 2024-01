IPhone putosi viisi kilometriä ja toimii yhä – asiantuntija selittää miksi

Hätälaskun tehneen Boeing-lentokoneen tapauksessa mielenkiintoa on herättänyt yksityiskohta, että repeytyneestä oviaukosta taivaalle lentänyt iPhone oli tipahtanut maahan yhä toimivana ja sosiaaliseen mediaan jaetun kuvan perusteella näyttökin ehjänä.

Puhelimen on arvioitu pudonneen liki viiden kilometrin korkeudelta, jonne kone oli nousussaan ennättänyt ennen kuin se palasi Oregoniin.

The Washington Post on selvittänyt, miten iPhone voi selvitä pudotuksesta liki naarmuitta, kun monella on omakohtainen kokemus näytön rikkoutumisesta säröille puhelimen pelkästään lipsahdettua kädestä.

– Vastaus on ilmanvastus, sanoo Oslon yliopiston teoreettisen astrofysiikan tutkijatohtori Duncan Watts.

Hän muistuttaa, että maata kohden putoava esine saavuttaa huippunopeuden, jota se ei ylitä ilmanvastuksen takia. Sillä on myös merkitystä, putoaako puhelin vaaka- vai pystyasennossa.

– Todellisuudessa puhelin kieppuisi varsin paljon ja ilmavirtaukset vetäisivät sitä ylöspäin, tutkija arvioi.

Taivaalta näyttö alaspäin putoava suurikokoinen IPhone voisi saavuttaa Wattsin mukaan noin 30 mailin (48 km/h) tuntinopeuden.

– Mitä suurempi iPhone, sitä pienempi huippunopeus. Maksiminopeus on noin 100 mailia tunnissa [160 km/h], mutta tämä voi tulla kyseeseen vain, jos puhelin putoaa pystysuorassa asennossa, Watts sanoo.

Putoamispaikan osuminen tien sivuun penkalle pehmensi iskua.

Watts jatkaa, että jos puhelin putosi vaakatasossa, se pysähtyi noin 30 mailin tuntinopeudessa suhteellisen pehmeälle alustalle, mikä tarkoittaa vähän vähempää voimaa kuin ”jos päättäisin talloa sen päällä”.

Tuuria mukana

Koneen matkustajilla kävi todellinen tuuri, ettei rytäkässä käynyt pahemmin. Kaksi irti repeytynyttä ovea lähinnä ollutta istumapaikkaa oli tyhjänä, ja koska nousu oli kesken, matkustajilla oli edelleen turvavyöt kiinni.

Ilmailuhistoriasta tiedetään tapauksia, joissa ihmisiä on imeytynyt tai ollut vaarassa imeytyä ulos koneen runkoon ilmassa syntyneistä rei’istä.

Edes turvavyö ei pelastanut amerikkalaisnaista Southwest Airlinesin lennolla Yhdysvalloissa vuonna 2018, kun Boeing 737 -koneen moottorista irronnut osa rikkoi lentokoneen ikkunan. Ikkunan vieressä istuneen matkustajan pää, yläruumis ja toinen käsi imeytyivät ulos, vaikka turvavyö piti häntä kiinni penkissä.

Hätiin tulleet lentoemännät ja kanssamatkustajat saivat vedettyä naisen takaisin sisään, mutta hän menehtyi elvytyksestä huolimatta. Yli 140 ihmistä kuljettanut kone teki hätälaskun Philadelphiaan.