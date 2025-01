Investoinnit kääntyvät maltilliseen kasvuun

Investoinnit lisääntyisivät vajaalla neljällä prosentilla noin 9,7 miljardiin euroon. Kiinteät investoinnit vauhdittuisivat vähän enemmän kuin tutkimus- ja kehitystoiminta, jonka nousu jäisi hitaaksi.

– Investointiodotusten nousu plussalle on myönteinen signaali, vaikka kasvuarviot jäävätkin vielä varovaisiksi. Investointien vilkastuminen edistää pitkään kaivattua käännettä Suomen talouteen, sanoo EK:n pääekonomisti, johtaja Penna Urrila.

Investointien ennustetaan lisääntyvän elintarviketeollisuudessa ja rakennustuoteteollisuudessa sekä hieman myös teknologiateollisuudessa. Sen sijaan kemian- ja metsäteollisuudessa investoinnit jäisivät vuotta 2024 alemmaksi.

Myös energiateollisuuden toimialalle kirjautuvat investoinnit olisivat viime vuoden korkeaa tasoa matalammalla.

Vajaa kolmannes eli 30 prosenttia investoinneista on tänä vuonna tuotantokapasiteettia laajentavia. Osuudessa ei ole suurta muutosta viime vuodesta. Suurin osa investoinneista on edelleen tuotantokapasiteettia korvaavia. Suomen tehdasteollisuuden investointiaste pysyy kuluvana vuonna vakaana. Investointiaste jää pienemmäksi kuin vuosina 2021–2023, mutta on parempi kuin 2010-luvulla.

– Kansainvälisessä vertailussa Suomen teollisuusyritysten investointiaste on kiinteissä investoinneissa melko matala, vaikka 2020-luvulla investointeja onkin tehty aiempaa enemmän. Sen sijaan tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien taso on lähempänä esimerkiksi Ruotsia, Urrila arvioi.

Hänen mukaansa Suomen on panostettava vahvasti siihen, että investointien kasvu jatkuisi myös alkaneen vuoden jälkeen.

– Suunnitelmissa on suuria investointeja erityisesti puhtaisiin teknologioihin, ja näiden toteutumiseksi on kaikin tavoin pidettävä huolta Suomen kilpailukyvystä ja houkuttelevuudesta investointikohteena, Urrila jatkaa.

Kuluvana vuonna palvelusten investointien ennustetaan vilkastuvan jonkin verran. Palveluinvestointeja mittaava saldoluku on tänä vuonna +10 pistettä eli jonkin verran suurempi osuus yrityksistä näkee investointien kasvavan kuin vähenevän.

– Palvelualojen kohentuneet investointiodotukset ovat koko Suomen talouden ja työllisyyskehityksen kannalta hyvä uutinen. Pitkään vaikeuksissa olleen matkailualan vahvan myönteiset viestit ovat erityisen ilahduttavia, Urrila toteaa.