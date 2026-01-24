Intian talous kasvaa hurjaa vauhtia: Ohittaa Saksan kahdessa vuodessa

Intia on tuoreimpien ennusteiden valossa nousemassa Japanin ja jopa Saksan ohi maailman kolmanneksi suurimmaksi taloudeksi vuonna 2028. Maaliskuussa päättyvällä tilikaudella maan talouden ennustetaan kasvaneen hurjaa 7,4 prosentin vuositahtia The Economistin mukaan.

Esimerkiksi teollisuuden ylösajo on yksi selittävä tekijä Intian menestykselle. Kuvaavaa on, että jo viidennes maailman iPhoneista valmistetaan Intiassa Applen siirtäessä tuotantoaan pois Kiinasta.

The Economist listaa joukon toimia, joilla Intian pääministeri Narendra Modi aikoo ylläpitää maansa kasvutahdin vuosiksi eteenpäin. Hallitus on esimerkiksi esitellyt konkursslainsäädäntöön uudistuksia, joiden pitäisi lyhentää pitkittyneitä riitoja ja yksinkertaistuksia Intian monimutkaiseen arvonlisäverojärjestelmään.

Samalla viranomaiset ovat luvanneet purkaa korruption mahdollistavaa byrokratiaa. Tähän asti lahjusten pyytäminen tavallisilta ihmisiltä on ollut hyvin helppoa, kun esimerkiksi pikkuleipäpaketin pienestä painovirheestä on voinut saada rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Viime marraskuussa Modin hallitus uudisti työlainsäädäntöä samalla siivoten sääntöviidakkoa, joka on The Economistin mukaan nurinkurisesti kannustanut intialaisia yrityksiä pysymään pieninä. Nyt hallitus valmistelee lakiesitystä, joka voisi rohkaista yksityisiä yrityksiä korjaamaan ruostuneita sähköpylväitä ja rappeutuneita sähköasemia. Tämä voisi johtaa sähkön hinnan alentumiseen.

Intia on myös pyrkinyt laajentamaan vapaakauppasopimuksiaan. Viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla se solmi kauppasopimukset Iso-Britannian, Uuden-Seelannin ja Omanin kanssa. Valmistelussa on myös sopimuksia EU:n ja Kanadan suuntaan.

Myös suhteet Intian pitkäaikaiseen viholliseen Kiinaan ovat hiljalleen lämpenemässä. Viiden vuoden tauon jälkeen maiden välillä pääsee nyt liikkumaan suorilla lennoilla. Samoin Yhdysvaltain ja Intian suhde on alkanut parantua sen jälkeen kun se alkoi selvästi vähentää venäläisen öljyn ostoja. Tämä on näkynyt presidentti Donald Trumpin asettamien tullien liedentymisenä.