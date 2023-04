”Imperialistisista pyrkimyksistään Venäjä ei luovu”

Yhdysvallat on pyrkinyt amerikkalaisjuristi Victor Rudin mukaan toisen maailmansodan jälkeen monin eri tavoin varmistamaan rauhanomaisen suhteen ensin Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän kanssa. Kremlin kanssa on solmittu lukemattomia sopimuksia, ja tapaamisia on järjestetty säännöllisesti valtionpäämiesten, ulkoministerien, virkamiesten ja sotilasjohdon välillä.

– Kokonaisia uusia akateemisia tieteenaloja luotiin ja omistettiin Venäjän ymmärtämiselle ja – siinä määrin kuin se oli mahdollista – kommunikoinnille sen kanssa, Yhdysvaltain ukrainalais-amerikkalaisen asianajajaliiton ulkosuhdekomitean puheenjohtajana toimiva Rud sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Hyvistä aikeista huolimatta kaikki ponnistukset suhteiden vakauttamiseksi ovat päätyneet hänen mukaansa romukoppaan tilanteessa, jossa Vladimir Putin kumppaneineen pyrkii aggressiivisesti kumoamaan koko vallitsevan maailmanjärjestyksen.

Viimeaikaiset tapahtumat viittaavat Rudin mukaan siihen, että Yhdysvallat on alkanut pelotella mestarillisesti itse itseään.

– Näyttää siltä, että Yhdysvaltojen Kremlin kanssa solmimat loputtomat aseistariisuntasopimukset ovat johtaneet vain siihen, että Yhdysvallat on se osapuoli, johon pidäke vaikuttaa, hän sanoo.

– Mitä Yhdysvallat tai Britannia ajattelivat taivutellessaan vuoden 1994 Budapestin muistiossa Ukrainan luopumaan ydinasearsenaalistaan vastineena Venäjän sille myöntämistä ”turvatakuista”, hän kysyy.

Yhdysvaltain puolustusministeriö korostaa Rudin mukaan edelleen, että Ukrainaa on tuettava taistelukentällä, jotta sillä olisi aikanaan paras mahdollinen asema neuvottelupöydässä. Hän pitää kyseenalaisena sitä, mistä voidaan käydä neuvotteluja sellaisen osapuolen kanssa, joka on avoimesti ilmaissut tavoittelevansa Ukrainan valtion ja kansakunnan tuhoa. Hän viittaa Kiovassa syntyneen Israelin entisen pääministerin Golda Meirin lausuntoon, jonka mukaan elämän ja kuoleman välillä ei voi tehdä kompromissia.

– Tehtäköön tämä selväksi: Venäjän nykyhallinto saattaa lopettaa ampumisen joksikin aikaa, kuten aiemminkin on tapahtunut. Imperialistisista pyrkimyksistään se ei kuitenkaan luovu. Kysymys ei siis ole rauhasta tai sodasta, vaan siitä, kuinka nopeasti Ukrainan kansakunta tuhoutuu, hän toteaa.

Ukrainan painostaminen myönnytyksiin Venäjälle on hänen mielestään käsittämätöntä, sillä Kreml pitää kaikkia sopimuksia pelkkänä aperitiivina. – Ainoa ennakoitavuuden elementti on se, että sopimusrikkomus on ennakoitavissa.