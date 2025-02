”Ilta-aikaan en halua liikkua” – KL: Huumeongelmat piinaavat uutta asuinaluetta

Huumeet ja rauhattomuus vaivaavat uutta asuinalueella Vantaalla. Alueen asukkaista yli puolet on miettinyt muuttoa pois turvattomuuden takia. Asiasta kertoo Kauppalehti.

Kyseessä on Pohjois-Vantaalla sijaitsevasta Kivistön kaupunginosasta.

– Ilta-aikaan en lasteni kanssa halua Kivistössä liikkua. Täällä näkee silloin kaikenlaista, eräs alueen asukas sanoo KL:lle.

Kauppalehden haastattelemien asukkaiden mukaan aluetta on vaivannut etenkin näkyvä huumeongelma ja huumeita on käytetty julkisilla paikoilla avoimesti. Tilanne on helpottunut poliisin alueella aloittaman tehovalvonnan myötä, mutta Kivistö koetaan edelleen epäsiistiksi asuinalueeksi.

Osa asukkaista kertoo viihtyvänsä Kivistössä. Samalla he kuitenkin toteavat, etteivät liiku ulkona iltaisin ja viikonloppuisin.

Kivistön huono maine näkyy myös asuntokaupassa. OP Koti Uudenmaan toimitusjohtajan Satu Astalan mukaan Kivistön ja koko muun Vantaan asuntokauppa on kärsinyt asuntosijoittajien romahtaneesta kysynnästä. Kaupunginosaan on rakennettu paljon yksiöitä ja kaksioita, jotka ovat aiemmin olleet sijoittajien suosiossa.

Kivistö on suhteellisen uusi asuinalue, jonka vuoksi asuntojen hinnat ovat myös korkeammat kuin muissa Vantaan lähiöissä keskimäärin. Kysynnän laskiessa hinnat ovat silti laskeneet. Laskeneilla hinnoilla voi olla myönteinenkin puoli.

– Jos ajattelee asuntoa sijoituksena, tällaisessa markkinassa voi tehdä parhaan ostoksen, Astala toteaa KL:lle.

Astala kuitenkin myöntää, että Kivistön ongelma on sen ”irrallisuus”. Alue sijaitsee muusta pääkaupunkiseudusta erillään eikä se ole kasvanut kiinni muuhun infraan.

– Kestää aikansa, kun Kivistö hakee omaa profiiliaan, hän arvioi.