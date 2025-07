Ilo jää lyhyeksi: Venäjä lähettää Ukrainan vapauttamat takaisin sotimaan

Venäläinen Mihail Surikov allekirjoitti värväytymissopimuksen Venäjän armeijan kanssa, koska ”oli tyhmä”. Videolla, joka kuvattiin Surikovin ollessa sotavankina Ukrainassa marraskuussa 2023, hän sanoi värväytyneensä, koska tarvitsi rahaa.

— He lähettivät meidät tänne kuolemaan, aiemmin öljy-yhtiön lukkoseppänä työskennellyt Surikov sanoi Venäjän armeijasta. Antoiko Surikov kommenttinsa vapaaehtoisesti vai painostettuna? Sitä ei ole ollut mahdollista tarkistaa, huomauttaa asiasta kertova Moscow Times.

Kun Surikovilta kysyttiin vuotta myöhemmin, mitä hänelle tapahtuisi jos hänet vapautettaisiin vankienvaihdossa, hän sanoi, että hänen venäläiset komentajansa lähettäisivät hänet takaisin taistelukentälle.

49-vuotias Surikov näyttää tulleen vaihdetuksi Venäjän ja Ukrainan välisessä vankienvaihdossa viime vuonna. Hän kaatui myöhemmin rintamalla.

Venäjä ja Ukraina ovat tehostaneet vankienvaihtoa sen jälkeen, kun osapuolet pääsivät hetkeksi Istanbulissa touko- ja kesäkuussa. Tuolloin he sopivat vaihtavansa yli 1 000 haavoittunutta tai sairasta palveluksessa olevaa sekä alle 25-vuotiasta sotilasta. Tässä kuussa osapuolet pitivät kahdeksannen vankienvaihtokierroksen.

Nämä vaihdot ovat tapahtuneet samalla kun Venäjän asevoimat lähettää Ukrainan takaisin vaihtamat entiset sotavangit takaisin taisteluihin. Menettely rikkoo Geneven sotavankeja koskevaa yleissopimusta, jonka mukaan entisiä vankeja ei saa käyttää aktiiviseen asepalvelukseen.

Kuten Surikovin tapauksessa, jotkut perheet ovat julkaisseet videovetoomuksia, joissa ne pyytävät Venäjän viranomaisia olemaan lähettämättä entisiä sotavankeja takaisin rintamalle vaihdon jälkeen.

— Haluan kääntyä Venäjän presidentti Vladimir Vladimirovitš Putinin puoleen pyynnöllä, ettei entisiä sotavankeja lähetettäisi takaisin sota-alueelle, sanoi Marina Frolova, jonka aviomies Aleksei Frolov on ollut sotavankina Ukrainassa yli vuoden.

— Poikamme ja me, heidän perheensä, olemme kokeneet niin paljon tänä aikana. Nyt riittää. Palauttakaa heidät kotiin vaihdon jälkeen, ei sotaan, Frolova sanoi videolla, joka levisi verkossa kesäkuussa.

Samankaltaisia tapauksia on raportoitu aiemminkin.

Venäjän Kaukoidän Zabaikalin alueelta kotoisin oleva perhe kertoi toimittajille, että heidän sukulaisensa lähetettiin takaisin asepalvelukseen heti vankienvaihdon jälkeen. 23-vuotias Kirill Putinsev, joka värvättiin taistelemaan vuonna 2024 suorittaessaan vankeusrangaistusta varkaudesta, palasi Venäjälle toukokuussa 2025 tapahtuneen vankienvaihdon jälkeen. Nuorukaisen sisko väitti, ettei hän saanut edes mennä kotiin, ja että pyyntö lähetteestä lääketieteellisen avun piiriin hylättiin.

Romahdettuaan psyykkisesti Putinsev lähetettiin kuitenkin psykiatriseen sairaalaan Venäjän miehittämässä Donetskissa.

Pihkovan alueella 32-vuotias Vasili Grigorjev ja 45-vuotias Dmitri Davydov kutsuttiin 1009. moottoroituun kiväärirykmenttiin syyskuun 2022 osittaisen liikekannallepanon jälkeen. Heidät lähetettiin ennen pitkää taistelemaan Ukrainaan, jossa he viettivät yli kuusi kuukautta Ukrainan vankeudessa. He vapautuivat, kun Venäjä ja Ukraina vaihtoivat 195 vankia. Sitten venäläiset komentajat siirsivät heidät Harkovan rintamalle, jossa heidän tehtävänään oli evakuoida haavoittuneet ja kuolleet. Lopulta kaksi miestä pakeni sotilastukikohdastaan ja liftasi Moskovaan, jossa he hakivat oikeusapua.

Grigorjevia ja Davydovia edustaneen asianajaja Maksim Grebenjukin mukaan Venäjän puolustusministeriö väitti, että sotilaat eivät kuuluneet suoraan kotiutettaviin sotavankeihin. Geneven sopimuksen mukaan näihin ryhmiin kuuluvat parantumattomasti haavoittuneet tai sairaat sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat vakavasti heikentyneet.

Silti Geneven sotavankien kohtelua koskevan sopimuksen 117. artikla sanoo, että kotiutettua henkilöä ei saa käyttää aktiiviseen asepalvelukseen.

On mahdotonta arvioida, kuinka monta entistä venäläistä sotavankia on lähetetty takaisin rintamalle Moskovan määräyksestä, koska virallisia luetteloita vaihdetuista ja Venäjän armeijassa palvelevista ei ole julkisesti saatavilla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi allekirjoitti viime vuonna lain, joka vapauttaa entiset sotavangit mobilisaatiosta. Näin esimerkiksi legendaarisessa Azov-prikaatissa Mariupolia puolustanut ja sotavangiksi joutunut everstiluutnantti Bohdan Krotevitš saattoi aiemmin heinäkuussa esiintyä suomalaisen Helsingin Sanomien haastattelussa parrakkaana siviilinä. Ukrainassa se on mahdollista.

Mutta Venäjällä sotaa välttäviä auttavan Idite Lesom -järjestön mukaan takaisin rintamalle pakotettuja entisiä sotavankeja on heidän saamiensa yhteydenottojen perusteella useita kymmeniä. Myös toinen Moscow Timesin tavoittama kansalaisjärjestö kertoi saaneensa useita yhteydenottoja myös takaisin rintamalle lähetettyjen entisten sotavankien omaisilta.

Moscow Times pyysi kommentteja Venäjän puolustusministeriöltä ja ihmisoikeuskomissaari Tatjana Moskalkovalta, joka käsittelee sotavankitapauksia ja väittänyt, että jokainen pyyntö etsiä vanki kulkisi henkilökohtaisesti hänen kauttaan. Lehti pyysi kommentteja myös Ukrainan sotavankien kohtelun koordinointikeskukselta.

Kukaan ei vastannut pyyntöihin.