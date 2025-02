Ilmavoimien hävittäjät lensivät Islannissa

Suomen ilmavoimat osallistui Nato-maiden yhteisharjoituksiin arktisella alueella Islannissa. Ilmavoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen Ilmavoimat on jakanut videon harjoituksista. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

Ilmavoimien mukaan Islantiin on lähetetty tällä hetkellä neljä F/A-18 Hornet -konetta ja 50 henkilöä. Harjoituksiin osallistuminen on osa Nato-maiden operaatiota, jonka tarkoituksena on varmistaa liittoutuneiden ilmatilan turvallisuus.

The Finnish Air Force is #SecuringTheSkies in the Arctic region. 🇫🇮🇮🇸

Four F/A-18 Hornet jets & 50 personnel are currently deployed to Iceland to conduct the #NATO Air Policing mission and to ensure the security of Allied airspace.#ilmavoimat #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/kqvoD8g57B

— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) February 11, 2025