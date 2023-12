Ilmatieteen laitokselta varoitus – laittakaa sumuvalot päälle

Ilmatieteen laitos kehottaa autolla kulkevia kytkemään sumuvalot päälle. Ajokeli on paikoin erittäin huono lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi.

Turvavälin tärkeys korostuu, sillä pöllyävä lumi heikentää sumun tapaan autoilijan näkyvyyttä.

Ajokeli on Ilmatieteen varoitusten mukaan erityisen huono ja vaarallinen maan koillisosissa ja eteläisimmissä osissa. Keski- ja Pohjois-Suomessa ajokeli on myös huono. Lapissa ja Länsi-Suomessa ajokeli on hyvä.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan ajokeli paranee huomattavasti jo alkuviikosta.