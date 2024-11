Ilmapuolustusjärjestelmiä tarvitaan Ukrainassa – ei varastoissa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi korostaa tarvetta ilmapuolustusjärjestelmille Ukrainassa Venäjän viimeisimmän ilmahyökkäyksen jälkeen, uutisoi Ukrinform.

Hänen mukaansa ilmapuolustusjärjestelmiä tarvitaan etenkin talvikuukausina, sillä niiden avulla voidaan suojata Ukrainan energiainfrastruktuuria. Tämä on Ukrainalle elintärkeää, arvioi presidentti.

Venäjä laukaisi viimeisimmässä ilmahyökkäyksessään Ukrainaan 100 kamikaze-droonia sekä 90 erityyppistä ohjusta.

Useat ukrainalaisalueet ovat raportoineet Kalibr-ohjusiskuista, jotka on suunnattu tarkoituksellisesti siviili-infrastruktuuriin. Ohjukset ovat sisältäneet räjähteitä, mikä Zelenskyin mukaan vaikeuttaa merkittävästi pelastustyöntekijöiden sekä sähköinsinöörien työtä vahinkojen torjumisessa.

– Jokainen tällainen hyökkäys korostaa kiireellistä tarvetta kehittyneille ilmapuolustusjärjestelmille Ukrainassa – järjestelmille, jotka pelastavat ihmishenkiä, eivätkä vain seisoskele varastoissa, presidentti kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyin mukaan Ukraina pyrkii jatkuvasti parantamaan puolustuskykyään.

– Erityisesti ilmapuolustusjärjestelmien osalta, joita tarvitsemme eniten juuri nyt, hän korostaa.

Myöhään torstaina Ukrainan ilmapuolustuksen onnistui torjua 76 Venäjän ampumaa risteilyohjusta, kolme ohjattua ohjusta sekä 35 droonia.

The Commander of the Air Force, along with the Ministers of Internal Affairs and Energy, provided reports regarding the aftermath of the latest Russian strike targeting our energy infrastructure. In total, approximately 100 strike drones and over 90 missiles of various types were… pic.twitter.com/gClYnks7or

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 28, 2024