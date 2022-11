Ilmapuolustus räjäyttää videolla ohjuksia taivaalta – Suomenkin käyttämä NASAMS osunut joka kerta

Venäjä ampui tiistaina kymmenittäin risteilyohjuksia kohteisiin ympäri Ukrainaa. Tänään tiedotettiin taas uusista iskuista.

Ukrainan länsimailta saamien ilmatorjuntajärjestelmien on kerrottu toimineen varsin tehokkaasti venäläisiä ohjuksia vastaan.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu useita videoita Ukrainan taivaalta pudotetuista ohjuksista (alla). Ensimmäisellä videolla ilmeisesti saksalaisvalmisteinen IRIS-T-järjestelmä pudottaa peräkkäin kaksi ohjusta. Toisen ohjuksen lento ja räjähtäminen tulipalloksi asuinalueen yllä näkyy videolla kokonaisuudessaan. IRIS-T:n osuma ohjukseen Kiovan alueella näkyy myös toisella videolla.

Kolmannella videolla on taas kuvattu ilmeisesti ensimmäistä kertaa NASAMS-torjuntaohjusjärjestelmän osuma venäläiseen Kh-101-risteilyohjukseen. NASAMS-osumia sanotaan näkyvän myös neljännellä videolla

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin kertoi keskiviikkona järjestelmän osuneen Ukrainassa tähän mennessä sataprosenttisesti kohteisiinsa. Amerikkalais-norjalainen NASAMS on käytössä Suomessakin. Myös IRIS-T:n kerrottiin marraskuun alussa toimineen siihen mennessä täydellisesti Venäjän ohjuksia vastaan.

Vaikka länsimaiset torjunta-aseet ovatkin osoittautuneet toimiviksi, ovat niiden määrät ukrainalaisten mukaan yhä riittämättömiä.

Venäjä on keskittynyt viime aikoina iskemään Ukrainan siviili-infrastruktuuria vastaan. Ohjuksia on ammuttu erityisesti energialaitoksiin.

Spectacular footage: Two Russian Kalibr cruise missiles shot down within seconds over Kyiv Oblast on Nov. 15. First is audible explosion and glow on horizon, second a clear view of interception by German Iris-T air defense system. pic.twitter.com/bDp1twuzJB

🇺🇦/🇩🇪Interception of the Russian Kh-101 cruise missile by the German Iris-T complex over Kyiv #Kiev #Iris #Ukraine #UkraineWillWin #German #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/7X5LpJphgz

The first recorded video of the downing of the Russian Kh-101 cruise missile with the help of the Norwegian Nasams complex in the Kyiv area #NASAMS #Ukraine #Kyiv #UkraineRussianWar #Norway #Kherson pic.twitter.com/8MhyA2TpRz

The downing of the Russian Kalibr sea-based cruise missile with the help of the Norwegian Nasams complex #Ukraina #NASAMS #NATO #Norway #UkraineRussiaWar #Kherson pic.twitter.com/GOoH1VvoXD

Zelensky just said that U.S. NASAMS had a perfect record of 10 hits out of 10 launches

Ukraine will likely demand more NASAMS after today's Russian missile barrage

— Samuel Ramani (@SamRamani2) November 15, 2022