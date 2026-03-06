Ilmapuolustus petti, Ukraina osui Venäjän tärkeään sota-alukseen

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on paljastanut yksityiskohtia hyökkäyksestä fregatti Admiral Essen -alusta vastaan ​​Venäjän Novorossijskin satamassa 2. maaliskuuta.

Alus ei voi tällä hetkellä ampua Kalibr-ohjuksia Ukrainaan, kertoo Ukrinform viitaten SBU-lähteeseen.

SBU toteutti iskun venäläisalusta vastaan yhdessä Ukrainan asevoimien kanssa 2. maaliskuuta. Fregatissa oli kahdeksan Kalibr-ohjusta.

Isku osui aluksen kansirakenteen keskiosaan vahingoittaen muun muassa harhamaalinheittimiä, elektronisen sodankäynnin järjestelmää sekä tulenjohto- ja valvontatutkia.

Operaation aikana SBU murtautui Novorossijskinlahden ja sataman ympärillä olevan tiheän ja monikerroksisen Venäjän ilmapuolustustuksen läpi.

SBU-lähteen mukaan kannella syttynyt tulipalo roihusi noin 18 tuntia, mikä aiheutti todennäköisesti vakavia sisäisiä vaurioita ja vaikeutti pelastusryhmien työtä.

Alus kärsi kriittisiä vaurioita, jotka rajoittavat merkittävästi sen kykyä käyttää Kalibr-risteilyohjuksia. Tällä hetkellä fregatti ei voi iskeä Ukrainan alueella sijaitseviin kohteisiin.