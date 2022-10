Ilman hijabia kilpailleelle sankarin vastanotto Teheranissa

Iranilainen kiipeilijä Elnaz Rekabi on palannut Teheraniin väkijoukon hurratessa lentokentällä, käy ilmi sosiaalisen median videoista.

Rekabi, 33, sai paljon kansainvälistä huomiota, koska hän kieltäytyi käyttämästä hijabia Etelä-Koreassa järjestetyssä kiipeilyn Aasian mestaruuskilpailussa. Iranin lain mukaan naisten on uskonnollisista syistä peitettävä hiukset ja kaula huivilla. Pään peittäminen koskee myös naisurheilijoita.

Kilpailusuorituksen jälkeen Rekabin kerrottiin kadonneen, mutta nyt hän on palannut aamuyöllä kotimaahansa. Tarkempia tietoja naisen tilanteesta ei ole saatavilla.

Jutun alta löytyvillä videoilla näkyy, kuinka Iranin pukeutumissääntöjä vastustanut urheilija sai Teheranin lentokentällä sankarin vastaanoton. Iranissa on ollut jo toista kuukautta isoja mielenosoituksia. Protestit saivat alkunsa, kun naisten pukeutumissääntöjä rikkonut 22-vuotias Mahsa Amin kuoli epäselvissä olosuhteissa siveyspoliisin pidätettyä hänet.

