Ilmaiskut ovat jatkuvia – venäläisjoukot rynnäköivät Bahmutin lähellä

Venäjän asevoimat on toteuttanut loppusyksyn aikana useita hyökkäysoperaatiota eri puolilla Ukrainan rintamaa. Painetta on pidetty yllä erityisesti Donetskin alueella, jossa venäläisjoukot ovat edenneet hitaasti muun muassa Marjinkan kaupungin edustalla ja Bahmutin pohjoispuolella.

Ukrainan kesäkuussa aloittaman vastahyökkäyksen yksi painopistealue oli Bahmutin eteläisellä sivustalla, mutta eteneminen jäi lopulta vähäiseksi. Asiantuntijoiden mukaan Venäjä yrittää nyt ottaa takaisin aloitetta jatkamalla omia hyökkäyksiään tappioista välittämättä.

Radio Free Europe on seurannut vaikeissa talviolosuhteissa taistelevia ukrainalaissotilaita. He yrittävät pidätellä venäläisyksiköiden jatkuvia rynnäköitä.

– Juoksuhaudat ovat joskus vyötäröön asti täynnä vettä. Vedämme sotilaamme pois, jotta he voivat kuivatella. Sitten he siirtyvät takaisin, Jevgen-nimellä esittäytyvä sotilas sanoo.

Hänen mukaansa Venäjä jatkaa mittavaa hyökkäystä, johon on sidottu mukaan suuri määrä joukkoja. Ukrainalaiset ovat joutuneet paikoin vetäytymään, mutta myös vastaiskuja on tehty.

– Uupumuksesta huolimatta sotilaamme ovat työntäneet heitä takaisinpäin. Olemme jopa päässeet etenemään. Ei yhtä paljon kuin aiemmin, mutta ainakin 20 metriä, Jevgen toteaa.

Haavoittuneiden evakuointi on erityisen haastavaa talviolosuhteissa. Juoksuhautaan on lähetettävä neljä muuta sotilasta, ja he joutuvat itse helposti vihollistulen kohteeksi. Eräässä tapauksessa koko evakuointiryhmä kaatui paluumatkalla tykistöiskussa.

Ukrainan syyskuussa vapauttama Klishtshiivkan kylä on raunioitunut lähes kokonaan taisteluissa ja ilmaiskuissa. Kylässä asuu vain pari vanhusta.

– Ilmaiskut ovat jatkuvia, Jevgen jatkaa.