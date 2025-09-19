Ilmailualan Unionille kymmenien tuhansien sakot ulosmarssista

Työtuomioistuin antoi perjantaina ratkaisunsa Ilmailualan Unioni IAU:n ja sen ammattiosastojen jäsenten joulukuussa 2024 toteuttamaan ulosmarssiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ratkaisussa todettiin ulosmarssin olleen laiton.
Palvelualojen työnantajat Palta pitää työtuomioistuimen ratkaisua odotettuna.
– Ratkaisu on merkittävä myös siksi, että kyseessä on ensimmäinen työtuomioistuimen antama ratkaisu hyvityssakoista 18.5.2024 voimaan tulleen työrauhalainsäädännön uudistuksen jälkeen, Paltan työmarkkinajohtaja Minna Ääri toteaa tiedotteessa.
Työrauhalainsäädännön uudistuksen tavoitteena oli työrauhahäiriöiden vähentäminen muun muassa korottamalla työrauhan rikkomisesta tuomittavia hyvityssakkoja. Sakon yläraja on nykyisellään 150 000 euroa ja alaraja 10 000 euroa.
Ratkaisussaan työtuomioistuin määräsi IAU:lle ja sen kolmelle ammattiosastolle maksettavaksi yhteensä 67 000 euron hyvityssakot.
– Hyvityssakot ovat edelleen varsin pieniä suhteessa työtaisteluilla aiheutettuihin vahinkoihin. Joulukuinen ulosmarssi pysäytti lähes koko lentoliikenteen Helsinki-Vantaan lentoasemalla 2.12.2024 ja aiheutti merkittävät taloudelliset vahingot yhtiöille. Yllättävän liikennekatkon seurannaisvaikutukset aiheuttivat myös harmia ja viivästyksiä matkustajille, Ääri sanoo.
Joulukuisen ulosmarssin syyksi IAU kertoi Finnair Technical Services Oy:ssä samaan aikaan järjestetyn luottamusmiesten kuulemistilaisuuden. Kuulemistilaisuus liittyi työtuomioistuimessa käsittelyssä olleeseen Paltan ja IAU:n väliseen työriitaan, jonka yhteydessä IAU:hun kuuluvat kaksi työntekijää olivat toimittaneet työtuomioistuimeen Finnairin sisäistä aineistoa.
Lentoliikenteen keskeyttäminen työnseisauksilla oli tähän nähden täysin suhteeton laiton toimenpide.