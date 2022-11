Ilmahälytys kaikkialla Ukrainassa – ”paljon ohjuksia ilmassa”

– On paljon ohjuksia. Etelästä ja idästä. Ilmapuolustus toimii, Mykolaivin alueen sotilashallinnon päällikkö Vitalii Kim sanoo CNN:n mukaan.

Konflikti on kärjistynyt Ukrainan etelä- ja itäosissa viime päivinä, ja paikalliset viranomaiset kertovat ”valtavista pommituksista” Donetskin alueen itäisen etulinjan kaupungeissa ja kylissä.

– Yksi pääkaupungin infrastruktuurikohteista sai osuman ohjuksesta, Kiovan pormestari Vitali Klitshko sanoo, ja kehottaa asukkaita pysymään pommisuojissa.

– Ukrainan ilmapuolustus on toiminnassa alueella, kertoo Kiovan alueen kuvernööri Oleksii Kuleba.

Myös asuinrakennukseen kerrotaan osuneen. Ainakin kolme ihmistä on kuollut ja uusi loukkaantunut.

Pormestari Klitshkon mukaan kaupungin eri osissa tapahtui useita räjähdyksiä. Pelastuslaitos ja lääkintähenkilöstö ovat paikalla.

– Joillakin Kiovan alueilla ei ole sähköä.

Horrible aftermath of a Russian rocket hitting a residential building in Kyiv suburb. There are casualties – head of National Police in Kyiv region Andrii Nebytov.

