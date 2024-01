Iljushin Il-76 räjähtää videolla tulipalloksi Belgorodissa

Sosiaalisessa mediassa kiertävän videon kerrotaan näyttävän Venäjän asevoimien Il-76-kuljetuskoneen tuhoutumisen Venäjän Belgorodissa.

Videolla näkyy talojen kattojen yllä maata kohti syöksyvä kone, joka räjähtää hetken päästä valtavaksi tulipalloksi. Videolla näkyy noin 19 sekunnin kohdalla savuvana, joka on voinut tulla ohjuksesta.

Ukrainalaismedialle puhuneiden sotilaslähteiden mukaan Ukraina pudotti koneen, joka kuljetti S-300-ilmatorjuntajärjestelmän ohjuksia. Niitä on käytetty myös iskuihin maakohteisiin.

Venäjän puolustusministeriö on taas väittänyt, että kone kuljetti todellisuudessa 65 ukrainalaista sotavankia, joita oltiin viemässä vankienvaihtoon. Venäläisten mukaan koneessa oli kaikkiaan 74 matkustajaa ja miehistön jäsentä, jotka kaikki menehtyivät.

Crash of a military transport plane Il-76 in the Belgorod region. Pay attention to the trail in the sky at the 19th second. pic.twitter.com/7irG93IclX

Russia's MOD says all 74 people aboard the Il-76 transport plane that crashed near Belgorod an hour ago are dead.

Moscow claims 65 were Ukrainian POWs being transported for an exchange. But unconfirmed Ukrainian reports say it was carrying S-300 missiles to be fired on Kharkiv. pic.twitter.com/CJIJ7tthgv

— max seddon (@maxseddon) January 24, 2024