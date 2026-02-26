IL: Yli kymmenen hyvinvointialuetta hakee alijäämiin lisäaikaa

Iltalehden kyselyn perusteella ainakin 13 hyvinvointialuetta aikoo hakea valtiovarainministeriöltä lisäaikaa aiempien alijäämiensä kattamiseen.

Synkin tilanne on Lapissa, jossa alijäämä pystytään hoitamaan vasta 2030-luvulla. Keski-Suomen, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilta arvioidaan, että alijäämät katetaan vuoden 2030 loppuun mennessä.

Lisäaikaa voi saada nykysääntöjen nojalla enintään vuoden 2028 loppuun asti. Muussa tilanteessa aloitetaan arviointimenettely.

Lappi, Keski-Suomi ja Itä-Uusimaa ovat jo arviointimenettelyssä. Niiden lisäksi menettelyyn on näin ollen tulossa kuusi uutta hyvinvointialuetta.

Arviointimenettely tarkoittaa alueen päätösvallan rajaamista. Arviointiryhmä tekee ehdotuksia säästötoimista ja palveluiden turvaamisesta. Prosessi voi lisäksi johtaa aluejakoselvitykseen eli hyvinvointialueiden liitoksiin.

Hallituksen esitys alijäämien kattamisen lisäajasta on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Sen mukaan valtiovarainministeriö arvioi hakemuksen perusteella, annetaanko lisäaikaa vuoteen 2027 vai vuoteen 2028 asti.

Hyvä tilanne on esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla, jossa 127 miljoonan euron alijäämä pystytään kattamaan jo tämän vuoden loppuun mennessä. Säästökeinoina mainitaan muun muassa vuokratyövoiman ja palvelusetelien käytön vähentäminen, työn tuottavuuden lisääminen, uudet kilpailutukset ja hankinnat, sopimusten hinnankorotusneuvottelut sekä pienistä yksiköistä luopuminen.

Helsingillä alijäämää ei ole, ja vuoden 2026 talousarvio on 54 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vantaalla ja Keravalla arvioidaan, että alijäämä voidaan kattaa jo kuluvan vuoden aikana.