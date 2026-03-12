IL: Viking Linen asiakkaiden tiedot päätyivät vääriin käsiin

Laivavarustamo Viking Linen asiakkaiden tietoja on päätynyt vääriin käsiin tietomurrossa. Asiasta kertoo Iltalehti.
Viking Line vahvistaa tietomurron IL:lle. Yhtiön viestintäpäällikön Christa Grönlundin mukaan tietomurto koskee niin sanottuja pre order -ennakkotilauksia, joissa matkustajat voivat tilata tax free -tuotteita ennen matkaa.
– Tietomurto on tapahtunut Viking Linen alihankkijalla, eikä se koske koko asiakasrekisteriämme tai matkustajatietojamme, Grönlund sanoo.
Hänen mukaansa Viking Line on tehnyt asiasta ilmoituksen Traficomille ja Kyberturvallisuuskeskukselle. Grönlundin mukaan asiaa selvitetään ja kaikkiin asianosaisiin asiakkaisiin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian.
Verkossa on levinnyt tietoja, että murrossa olisi viety kaikki laivayhtiön asiakastiedot. Grönlundin mukaan tämä ei pidä paikkaansa.