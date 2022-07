IL: Teboil peittänyt autojensa logoja

Tampereen Sähkölaitos on tilannut suuria määriä öljyä Tampereen Naistenlahden öljyvarastoihin, kertoo Iltalehti. Yksi öljyn toimittajista on on venäläisen Lukoilin omistama Oy Teboil Ab.

Tampereen Sähkölaitos varautuu talveen ja kaasupulaan täyttämällä öljyvarastojaan useilta eri toimittajilta. Sähkölaitos aikoo jossain vaiheessa päästä eroon Teboilin öljystä.

Sen toimitusjohtaja Jussi Laitinen kuitenkin huomauttaa Iltalehdelle, että yhtiö on tehnyt öljytoimituksia Tampereen Sähkölaitokselle jo pitkään, joten kuljettajilla on laajaa kokemusta öljysäiliöiden turvallisesta täyttämisestä.

Viime aikoina Tampereella on kiinnitetty huomiota, että Teboilin öljynkuljetusautoista on teipattu piiloon yhtiön logot ja värit. Laitinen kiistää, että esimerkiksi Tampereen Sähkölaitos olisi pyytänyt Teboilia peittämään autojensa logoja.

– Tämän ilmiön olen itsekin noteerannut. Oletan, että logoja on teipattu Teboilin omasta toimesta, arvelee Laitinen.