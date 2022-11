IL: Tämän tuotteen kysynnän kasvu Ukrainan sodan aikana yllätti valmistajan

Järeiden kenttäkeittimien suosio on kasvanut voimakkaasti Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen myötä, Iltalehti kertoo.

Suomen ainoa kenttäkeittimiä valmistava yritys Teuvan Keitintehdas kertoo saaneensa kymmeniä yhteydenottoja kunnilta ja kaupungeilta ympäri maata sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Syynä on sodan myötä lisääntynyt kiinnostus kriisitilanteisiin varautumiseen.

– Tänä vuonna ja erityisesti syksyn mittaan kysyntä vilkastui selvästi. Kyselyitä on tullut kuntapuolelta kymmenittäin ja toteutuneita tilauksiakin on paljon. Monilla kunnilla on myös nyt menossa päätöksenteossa hankinta, Teuvan Keitintehtaan toimitusjohtaja Henri Penttilä kertoo IL:lle.

Kysytyin kenttäkeittiömalli on ollut tehtaan toiseksi järein malli LFK150, jolla pystyy muonittamaan 450 henkilöä kerrallaan. Mallin hinnat alkavat 17 500 eurosta ylöspäin.

Keittimiä ovat hankkineet myös eri avustusjärjestöt, jotka auttavat esimerkiksi Ukrainan sotaa paenneita. Suomalaisia kenttäkeittimiä on päätynyt sodan aikana sekä avustusjärjestöjen mukana Ukrainaan, että sen naapurimaihin. Niissä keittimiä tarvitaan pakolaisvirtojen ruokkimiseen.

Vaikka Teuvan keitintehdas ryhtyi heti keväällä reagoimaan kasvavaan kysyntään, tehdas kertoo olevansa yllättynyt kasvaneen kysynnän laajuudesta. Kovan kysynnän vuoksi toimitusajat ovat pidentyneet, mutta Penttilän mukaan tehdas selviää toimituksista.

Järeitä keittimiä joutuu tällä hetkellä odottamaan muutaman kuukauden. Varastossa niitä ei ole valmiina.

– Joitain kyselyjä on kyllä tullut, että tarvittaisiin heti keitintä, Penttilä sanoo IL:lle.