IL: Tämä virhe television kanssa voi tulla kalliiksi

Nykyaikaisen television puhdistaminen väärällä tavalla voi tuhota koko laitteen, Iltalehti varoittaa.

– Muutamia yksittäisiä tapauksia on tullut meidän tietoon, joissa tv on vaurioitunut, kun on käytetty väärää ainetta tai liikaa voimaa karhealla liinalla, kertoo elektroniikkaliike Powerin markkinointipäällikkö Ville Laakso IL:lle.

Myös voimakkaita puhdistusaineita pitää välttää. Gigantin myyntipäällikkö Toni Kiekkinen muistaa tapauksen, jossa asiakas oli puhdistanut TV:n näyttöä tiskiaineella. Seurauksena oli näytön pilaantuminen.

Marttaliiton johtava asiantuntija Niina Silander muistuttaa IL:lle, että nykyaikaiset TV-ruudut vaativat helläkätistä huolenpitoa. Hänen mukaansa niitä voi puhdistaa kuten lasia. Ennen ruudun puhdistamista laite kytketään pois päästä ja mielellään myös irti pistorasiasta.