IL: Tämä virhe kaasupullon säilytyksessä voi olla hengenvaarallinen

Viime aikoina esillä olleet uutiset kaasuräjähdyksistä ovat saaneet monet ihmiset pohtimaan, onko kaasupullojen säilytys kodissa turvallista. Sekä Helsingin Mellunmäessä että Joroisilla tapahtui onnettomuus, jossa pakettiautossa säilytetty kaasupullo aiheutti räjähdyksen.
Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Petri Pakkanen sanoo Iltalehdelle, että ikävistä onnettomuuksista huolimatta kaasujen käyttäminen ja kuljettaminen tapahtuu pääosin erittäin turvallisesti.
Hänen mukaansa kotona tai esimerkiksi mökillä säilyttäessä on tärkeää, että kaasupulloja säilytetään asianmukaisissa olosuhteissa.
– Näissä käytöissä nestekaasua käytettäessä on huolehdittava siitä, että kaasupullo säilytetään ja sitä käytetään pystyasennossa; näin kaasu tulee pullosta ulos kaasumaisessa muodossa, kuten on tarkoitettukin, Pakkanen neuvoo IL:lle.
Palaessaan nestekaasu kuluttaa paljon happea. Siksi käytön tulisi tapahtua ulkotiloissa tai tiloissa, joissa on huolehdittu riittävästä korvausilmasta. Etenkin suljetuissa tiloissa on riskinä, että kaasun epätäydellinen palaminen tuottaa hengenvaarallista häkää.
– Toimiva nestekaasu- ja häkävaroitin on kaikissa sisätiloissa henkiä pelastava väline. Nestekaasu pitää säilyttää hyvin tuulettuvassa tilassa, erityisesti varastotilan alapuolen tuuletus on tärkeää sekä se, ettei nestekaasun varastopaikan välittömässä läheisyydessä ole sytytyslähteitä. Varastopaikka on myös hyvä merkitä ulkopuolelta, Pakkanen vinkkaa.
Myös sillä on merkitystä, miten kaasupulloja varastoi. Pakkasen mukaan ne kannattaa laittaa sellaiseen paikkaan, mistä ne saa helposti evakuoitua esimerkiksi tulipalotilanteessa.