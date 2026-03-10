IL: Tällä AMK-tutkinnolla voi tienata jopa 5836 euroa kuussa

Ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) suorittamisella voi yltää lähes 6 000 euron kuukausituloihin, ilmenee Iltalehden tekemästä selvityksestä.

Selvityksessä vertailtiin palkkatasoja eri AMK-tutkinnoilla. Vertailussa olivat mukana myös ylemmät AMK-tutkinnot (YAMK).

Mainos - sisältö jatkuu alla

Suurimpiin tuloihin ylsi suorittamalla Insinööri (ylempi AMK), tuotantotalous -tutkinnon. Sen palkka oli vertailussa jopa 5 836 euroa kuussa. Yli 5 000 euron palkkaan ylsi myös suorittamalla merikapteenin (ylempi AMK), turvallisuusalan tradenomin (ylempi AMK) tai poliisin ylemmän AMK-tutkinnon.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tavallisista AMK-tutkinnoista yli 5000 euron kuukausipalkkaan ylsivät tietoliikennetekniikan insinööri (AMK), poliisipäällystön tutkinto (AMK) ja merikapteeni (AMK).

Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että korkeakoulututkinnon suorittamisella on myönteisiä vaikutuksia omaan palkkakehitykseen. Lisäksi koulutuksen jatkaminen esimerkiksi YAMK-tasolle tulee todennäköisesti näkymään palkkapussissa.

– Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet ansaitsevat nettona keskimäärin 5 000 euroa vuodessa enemmän kuin pelkän alemman AMK-tutkinnon suorittaneet. Toki heidän korkeampia tulojaan voivat ajaa koulutuksen lisäksi muun muassa ennen tutkintoa hankittu työkokemus, Työn ja talouden tutkimus Laboren tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen toteaa IL:lle.