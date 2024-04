IL: Tähän autoon ei kannata vaihtaa renkaita itse

Aston Martinin hyberhybridiauto Valkyrien AMR Pro-mallin renkaiden vaihtoon tarvittavat työkalut maksavat yhteensä yli 119 000 euroa. Asiasta kertoo Iltalehti.

Poikkeuksellisen korkeaa hintaa selittää se, että kyseessä on harvinainen automalli, joka on tiettävästi vain 150 ihmisellä. Auton hinnaksi on ilmoitettu noin 3,5 miljoonaa euroa.

Auton korkea hinta huomioiden on oletettavissa, että sen ostaneella omistajalla on varaa vaihdattaa renkaat merkkikorjaamolla. Mikäli auton omistaja kuitenkin ajattelee säästävänsä kuluissa ja vaihtaa renkaat itse, hänen on sijoitettava poikkeuksellisen suuri summa renkaidenvaihtoon tarvittaviin työkaluihin.

Kyseisen automallin renkaanvaihto vaatii erikoisempia työkaluja ja esimerkiksi tavallinen nosturi ei sovellu tämän mallin renkaidenvaihtoon.

Aston Martinin asiakkaille myymä Valkyrie-tuotesetti sisältää muun muassa nosturin, momenttiavaimen pyöränmutterien avaamiseen ja keskimutterisysteemiin sopiva hylsy. Eräs amerikkalainen merkkiliike myy tuotepakettia 1190 078 euron hintaan.