IL: Suomalainen joutui ulkomailla kolariin – korvausta ei ehkä koskaan tule

  • Julkaistu 13.09.2025 | 11:48
  • Päivitetty 13.09.2025 | 11:48
  • Autot, Vakuutus
Syytön suomalaismies on joutunut itse maksajaksi monimutkaisessa prosessissa.
Vakuutuskorvausten saaminen muista EU-maista voi osoittautua yllättävän hankalaksi, Iltalehti kertoo. Lehti on haastatellut suomalaista Jaria, joka joutui keväällä Bulgariassa kolarin osapuoleksi. Paikallisen poliisin mukaan Jari oli tilanteessa syytön, mutta korvausprosessi on edennyt asiassa hitaasti.

Jari on maksanut korvauksia odotellessaan auton korjauskustannukset omasta kaskovakuutuksestaan. Näin myös IL:n haastattelema Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö neuvoo toimimaan vastaavanlaisissa tilanteissa. Kaskovakuutusta käytettäessä vähennetään korvauksesta kuitenkin omavastuu, joka Jarin tapauksessa oli Pohjoismaiden ulkopuolella kaksinkertainen. Jari on toisin sanoen joutunut itse maksumieheksi, eikä korvauksien saaminen Bulgariasta miehen kuuleman mukaan ole varmaa.

Bulgarialainen liikennevakuutusyhtiö käsittelee Jarin tapauksen, ja Jari on esittänyt korvausvaatimuksensa bulgarialaisen vakuutusyhtiön suomalaiselle korvausedustajalle. Jos korvaus saadaan Bulgariasta kokonaan takaisiin, palautuu yleensä myös käytetty omavastuu, Pohjola Vakuutuksesta kerrotaan.

