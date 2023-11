IL: SDP sai tietää Aki Lindénin rikosepäilystä puoli vuotta ennen vaaleja

Poliisi kertoi lokakuun lopulla saaneensa valmiiksi esitutkinnan epäillystä virkavelvollisuuden rikkomisesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin toiminnassa.

Hankintalain säädöksiä rikottiin mahdollisesti vuosien ajan, eli hankintoja tehtiin epäilyn mukaan suorahankintoina ilman kilpailutusta. Yksi epäillyistä on SDP:n kansanedustaja, entinen ministeri Aki Lindén. Hän toimi aiemmin HUS:n toimitusjohtajana.

Iltalehden mukaan SDP sai tietää rikosepäilystä jo viime vuoden marraskuussa eli hyvissä ajoin ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja. Hänet asetettiin siitä huolimatta ehdolle.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo asian selvinneen Lindenin mentyä poliisin kuultavaksi.

– Se on ollut silloin Lindénin puolelta esillä välittömästi esillä silloisen eduskuntaryhmän ja myös puolueen puheenjohtajan kanssa. Asia on kuulemani mukaan myös käyty läpi Turun puoluepiirin kanssa, joka on se taho, joka tekee virallisen päätöksen ehdokasasettelusta, Tuppurainen toteaa IL:lle.

Hän sanoo asian ollen esillä julkisuudessa jo aiemmin. HUSin toimia käsiteltiin muun muassa Ylen Mot-ohjelmassa.

Aki Lindén nousi SDP:n suosituimmaksi ehdokkaaksi Varsinais-Suomessa 9 272 äänellä.