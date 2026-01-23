Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Tampereen kaupungintalo. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

IL: Säästöjen keskellä olevan Tampereen pormestarin edustuskuvat maksoivat 3575 euroa

  • Julkaistu 23.01.2026 | 17:56
  • Päivitetty 23.01.2026 | 17:56
  • Politiikka
Pormestarin esikunnan mukaan liikutaan "alan normaalihinnoissa”.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Taloudellisten vaikeuksien keskellä kamppailevan Tampereen pormestarin Ilmari Nurmisen (sd.) uusien edustuskuvien hinta oli 3575 euroa, uutisoi Iltalehti. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa.

IL:n mukaan kuvat otettiin vain viikko sen jälkeen, kun Nurminen oli esitellyt pahasti alijäämäisen kaupungin talouden tasapaino-ohjelman.

Tampere joutuu säästämään kymmeniä miljoonia euroja tämän vuoden aikana. Kaupunki ilmoitti aiemmin myös merkittävistä henkilöstön irtisanomisista säästötoimien takia.

Nurmisen esikunnan viestintäpäällikkö Aleksi Murtojärvi kommentoi IL:lle, ettei pidä pormestarin edustuskuvista maksettua hintaa korkeana, vaan siinä ”liikutaan alan normaalihinnoissa”.

IL:n tekemän vertailun mukaan Nurmisen kuvat ovat huomattavasti kalliimmat kuin esimerkiksi Helsingin uudesta pormestarista Daniel Sazonovista (kok.) tai Turun uudesta pormestarista Piia Elosta (sd.) otetut vastaavat kuvat.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)