IL: Säästöjen keskellä olevan Tampereen pormestarin edustuskuvat maksoivat 3575 euroa

Taloudellisten vaikeuksien keskellä kamppailevan Tampereen pormestarin Ilmari Nurmisen (sd.) uusien edustuskuvien hinta oli 3575 euroa, uutisoi Iltalehti. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa.
IL:n mukaan kuvat otettiin vain viikko sen jälkeen, kun Nurminen oli esitellyt pahasti alijäämäisen kaupungin talouden tasapaino-ohjelman.
Tampere joutuu säästämään kymmeniä miljoonia euroja tämän vuoden aikana. Kaupunki ilmoitti aiemmin myös merkittävistä henkilöstön irtisanomisista säästötoimien takia.
Nurmisen esikunnan viestintäpäällikkö Aleksi Murtojärvi kommentoi IL:lle, ettei pidä pormestarin edustuskuvista maksettua hintaa korkeana, vaan siinä ”liikutaan alan normaalihinnoissa”.
IL:n tekemän vertailun mukaan Nurmisen kuvat ovat huomattavasti kalliimmat kuin esimerkiksi Helsingin uudesta pormestarista Daniel Sazonovista (kok.) tai Turun uudesta pormestarista Piia Elosta (sd.) otetut vastaavat kuvat.