IL: Professorilta vihreää valoa hallituksen jättiuudistukselle

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus haluaa yhdistää lupa-, valvonta- ja oikeusturva-asiat uuteen virastoon. Tavoitteena on lupa- ja valvontakäytäntöjen yhdenmukaistaminen sekä lupaprosessien sujuvoittaminen. Uudistus saa aiheen tuntevalta professorilta vihreää valoa. Asiasta kertoo Iltalehti.

Jättimäisen hankkeen ajatuksena on, että kaikki aluehallintovirastot (avi), sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto (Valvira) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ely) ympäristö ja luonnonvara -toiminnot on tarkoitus siirtää saman katon alle. Uusi virasto toimisi valtiovarainministeriön alaisuudessa.

– Näytän tälle uudistukselle varovaisen vihreää valoa, Tampereen yliopiston hallintotieteen professori Jari Stenvall kertoo.

Hänen mukaansa uudistuksella on mahdollista sujuvoittaa palveluja ja parantaa yhdenvertaisuutta. Stenvall ei kuitenkaan ainoastaan suitsuta kaavailtua uudistusta. Professori näkee siinä myös merkittäviä riskejä.

– Jos uudistus toteutetaan samalla tavalla kuin kaikki muutkin julkisen hallinnon uudistukset, riskit ovat aivan valtavat. Riskinä voi olla, että alueulottuvuus jää heikoksi, eikä lopputulos ole eheä ja monialainen kokonaisuus, Stenvall pohtii.

Professori Stenvall näkee omat riskinsä myös niin sanotun ”Mammuttivalvontaviraston” synnyssä. Tällaisessa mallissa tulisi hänen mukaansa kyetä ottamaan myös alueelliset erot huomioon.

– Alueellinen ketteryys on turvattava ja paikallistuntemus on varmistettava. Tässä ovat tärkeitä näkökulmia myös yhdenvertaisuus ja oikeusvaltio. Aika usein, kun hallinto keskitetään keskuspaikkojen ympärille ja talous on tiukoilla, hallintoon voi jäädä tyhjiöitä. Pitkällä aikavälillä voi käydä jopa niin , että keskushallinnon taso jää eloon ja alueellinen verkosto hiipuu.