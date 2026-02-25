IL: Pörssisähkön hintaan on tulossa iso käänne

Pörssisähkön hintaan on tulossa pian iso käänne, kertoo Iltalehti.

Sähkön pörssihinnat ovat pysytelleet tammi- ja helmikuussa korkealla. Syynä ovat olleet vuodenvaihteessa alkaneet pakkaskelit ja tuulivoimatuotannossa ilmenneet häiriöt. Kevään edetessä ja lämpötilojen noustessa tähän on tulossa muutos.

Kevään edetessä sähkön hintaa tulee painamaan alas sekin, että tuulivoimatuotanto tulee ennusteiden mukaan lisääntymään kevään aikana. Fingridin tämänhetkisen ennusteen mukaan tuulivoimatuotanto lisääntyy merkittävästi jo tämän loppuviikon aikana.

Kireiden pakkasten lisäksi sähkön hintaa on nostanut ylös heikko tuulisuus. Se on luonut tilanteen, jossa sähkön kulutus kasvaa samaan aikaan kun sen tuotantoa on saatavilla aiempaa vähemmän. Ilmiö johtaa väistämättä sähkön hinnan nousemiseen.

– Tammikuun puolestavälistä lähtien heikko tuulisuus on eniten vaikuttanut tuulivoiman tuotantoon. Nyt tuossa viikonloppuna tuulisuus hiukan parani, sanoo sijoitus- ja varainhoitoyhtiö Exilionin uusiutuvan energian tiimin operatiivinen johtaja Leena Hacklin IL:lle.

Sama kehitys on nähtävillä tämänhetkisissä sääennusteissa. Ilmatieteen laitosten tuoreimpien ennusteiden perusteella loppuviikkoa ja ensi viikkoa vietetään kohtalaisen tuulisessa säässä. Tämä taas luo hyvät olosuhteet tuulivoimatuotannolle.

Pörssisähkön hinta määräytyy kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Muutokset kulutuksessa ja tuotannossa voivat aiheuttaa äkillisiä muutoksia sähkön hintaan.

Kalliista tammi- ja helmikuun hinnoista huolimatta pörssisähkö tulee valtaosalle kuluttajista todennäköisesti edullisemmaksi kuin kiinteähintainen sopimus.