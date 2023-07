IL: Parkkiruutu aiheutti sakkorysän

Yksittäinen parkkiruutu on aiheuttanut lukuisia sakkoja autoilijoille Tampereella, Iltalehti kertoo.

Kyseinen parkkiruutu sijaitsee Nääshallin parkissa lähellä Särkänniemeä. Eräs ruutuun pysäköinyt autoilija kertoo IL:lle huomanneensa sakkolapun auton tuulilasissa.

Autoilija ihmetteli tapausta, sillä kyseinen parkkiruutu näytti ulkoisesti täysin normaalilta.

– Pysäköinnin valvonnasta todettiin, että pelastuslaitos oli vaatinut kahden parkkipaikan poistamista. Näitä ei kuitenkaan heidän mukaan pystytty poistamaan, koska asfaltti on niin röpelöinen, autoilija kertoo IL:lle.

Ongelma on siinä, että Tampereen kaupunki on laiminlyönyt ruudun poiston. Tampereen vastaava pysäköinninvalvoja Sami Hurinki kertoo IL:lle, että ruudut on määrätty poistettavaksi pelastusajoneuvojen esteettömän kulun turvaamiseksi.

– Siitä ei pääse mihinkään, että pysäköintiruutu on puolittain näkyvissä. Tällöin (ruutuun pysäköidessä) voi tahtomattaan syyllistyä pysäköintivirheeseen, Hurinki toteaa.

Alueella on pysäköintikielto, mutta pysäköintipaikat ovat merkattuna liikennemerkillä. Tampereen pysäköinninvalvonnan mukaan kyseisestä ruudusta sakotetaan parhaimmillaan useamman kerran päivässä.

Pysäköintialueen osoittavaa liikennemerkkiä on siirretty siten, että pysäköintialue alkaa vasta seuraavista ruuduista. Merkin ulkopuolelle jäävä ruutu aiheuttaa tosin hämmennystä.

– Kuljettajan täytyisi noudattaa ensisijaisesti liikennemerkkejä, Hurinki toteaa.

Sakon saanut autoilija toteaa, että tällainen ruutu täytyisi merkitä tilapäisellä liikennemerkillä, josta autoilijalle kävisi selkeästi ilmi, että kyseiset ruudut ovat pysäköintikiellon alla.

– Tämä olisi kuluttajaystävällinen ratkaisu, hän sanoo IL:lle.