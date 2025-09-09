IL: Osa ei mene töihin, koska harmittaa

Suomessa on yleistynyt ilmiö, jossa työntekijät hakevat sairauslomaa esimerkiksi siksi, että heitä harmittaa jokin asia. Asiasta kertoo Iltalehti.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen sanoo, että työtehtäviin liittyvät emotionaaliset haasteet ja tunteisiin liittyvät työkykyasiat työpaikoilla ovat lisääntyneet. Hänen mukaansa myös kynnys käyttää terveyspalveluita on madaltunut.

– Työelämä on muuttunut, mutta niin on myös kulttuuri, jossa toimimme työntekijöinä. Tunteiden hallintatavat ovat murroksessa ja niitä psykologisoidaan ja medikalisoidaan helpommin, mikä voi näkyä työkyvyttömyystilastoissa, Väänänen sanoo IL:lle.

Hänen mukaansa mielenterveysperusteisten poissaolojen kehityskaari on huolestuttava. Väänänen uskoo, että osa ongelmista voitaisiin hoitaa paremmalla perehdytyksellä ja integroinnilla työelämään.

– Kuormittavat tunteet ajautuvat turhaan terveyshaasteeksi terveyspalveluihin. Niitä aletaan hoitaa yksilöiden ongelmana, kun näitä asioita pitäisi pystyä ratkomaan johtamisen ja organisoinnin puolella, Väänänen sanoo.

Mielenterveysperusteisten poissaolojen kasvusta kertoi aiemmin myös Yle.

LUE MYÖS:

Lääkäriltä yllättävä lausunto masennuslääkkeistä – IL: ”Ei tarvetta missään tilanteessa”