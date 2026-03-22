IL: Neljään virastoon kaavaillaan miljoonasäästöjä

Neljään viraston rahoitukseen suunnitellaan miljoonaleikkauksia, kertoo Iltalehti.

Säästösuunnitelmat selviävät Valtiovarainministeriön laatimasta julkisen talouden suunnitelmasta, johon uudet kohteet on sisällytetty.

Toteutuessaan sopeutukset kohdistuisivat Kelaan, Työterveyslaitokseen, Metsäkeskukseen ja Metsähallitukseen. Kelalta leikattaisiin 20,7 miljoonaa euroa, Työterveyslaitokselta 2,8 miljoonaa euroa, Metsäkeskukselta 1,7 miljoonaa euroa ja Metsähallitukselta 1,4 miljoonaa euroa.

Vertailun vuoksi, Kelan toimintakulut olivat vuonna 2023 noin 644 miljoonaa euroa. Laitokseen on jo aiemmin kohdistettu 45 miljoonan euron säästötavoite.

Kelassa tiedot säästösuunnitelmasta ovat Iltalehden tietojen mukaan aiheuttaneet huolta mahdollisista yt-neuvotteluista.

Tällä hetkellä erityisesti Kelan taloutta rasittaa työehtosopimus, jonka mukaan palkkoihin tehdään 2,6 prosentin korotus kesäkuussa 2026 ja 2,5 prosentin korotus kesäkuussa 2027. Valtiovarainministeriö ei pysty puuttumaan Kelan ja työntekijäpuolen välisiin sopimuksiin.

Palkankorotussummat vastaavat kokoluokaltaan suunnilleen nyt kaavailtuja säästöjä.

Jos säästösuunnitelma toteutuisi, täytyisi Kelan siis etsiä uusia sääntökohteita samaan aikaan, kun se jakaisi työntekijöilleen palkankorotuksia.

Leikkauksia ei kuitenkaan ole vielä lyöty lukkoon. Julkisen talouden suunnitelmaa on tarkoitus käsitellä huhtikuun lopussa pidettävissä hallituspuolueiden kehysriihineuvotteluissa.