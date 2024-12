IL: Näissä tilanteissa parkkimaksut on voinut jättää maksamatta

Viimeisen kymmenen vuoden aikana pysäköintifirma Parkkipate on ollut asianosaisena noin 17000 käräjäoikeudelle viedyssä haasteessa, kertoo Iltalehti.

IL on käynyt asiakirjojen pohjalta läpi oikeustapauksia. Asiakirjoista selvisi, että suurinta osaa tapauksista ei ole viety oikeuteen asti, vaan kanne on peruttu ennen asian käsittelemistä oikeudessa.

Vaikka pysäköijäksi väitetty maksaisi parkkisakot oikeushaasteen saatuaan, eikä asiaa vietäisi oikeuden istuntoon asti, tulee hänen tässä vaiheessa maksaa alkuperäiset sakot, perintäkulut sekä oikeudenkäyntikulut.

Parkkipaten antamat pysäköintivirhemaksut perustuvat kuljettajan ja kiinteistön omistajan väliseen sopimukseen. Sopimus syntyy pysäköimällä, mikäli ehdoista on erikseen ilmoitettu selkeästi esimerkiksi kyltillä.

Auton omistajalla ei ole merkitystä. Näin ollen maksusta vastuussa on auton pysäköinyt henkilö, ei auton omistaja. Parkkipaten tapauksissa todistustaakka auton pysäköimisestä on pysäköinninvalvojalla.

Auton omistajan tietämättömyys kuljettajasta pysäköintihetkellä on usein oikeudessa riitautettu asia. IL:n läpikäymissä oikeustapauksissa riitautettava asia on usein ollut auton kuljettaja.

Autojen omistajat ovat vedonneet siihen, että autoilla oli monta potentiaalista kuljettajaa, eikä heillä ollut varmaa tietoa siitä, kuka oli auton ratissa pysäköintihetkellä. Vaikka todistusvastuu on Parkkipatella, voidaan auton omistajalta vaatia selvitystä mahdollisista kuljettajista.

IL:n haastatteleman lakimiehen mukaan auton omistajan ei tarvitse erikseen nimetä, kuka on pysäköinyt auton, mutta pysäköijän tulee osoittaa, että autolla on muita mahdollisia kuljettajia. Mikäli autolla ei ole muita kuljettajia, voidaan todeta, että omistaja on hyvin todennäköisesti pysäköinyt auton itse.

Oikeuden päätöksen kannalta kriittistä on nimenomaan vastaajan selvitys mahdollisista kuljettajista. Niissä tapauksissa, joissa auton omistaja tuomittiin voittajaksi, pysäköity auto oli firman yhteinen. Näissä tapauksissa auton kuljettajaa ei pystytty kohtuuden nimissä selvittämään.