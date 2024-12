IL: Näin velkaa voi saada anteeksi

Yhä useampi suomalainen kärsii taloudellisista vaikeuksista. Apukeinoja velkojen maksamiseen on kuitenkin olemassa entistä useampia, kirjoittaa Iltalehti.

Velat voidaan antaa kokonaan anteeksi luotonantajan virheen vuoksi. Sellaisia virheitä voivat asianajaja ja varatuomari Kirsi Hägglundin mukaan olla esimerkiksi epärealistinen arvio asiakkaan maksukyvystä tai virheellisesti tehty luottosopimus.

– Luottosopimusten ehdot ovat hyvin monisivuisia ja välillä juristillekin vaikeita ymmärtää. Vähän kyseenalaistan sitä, että kuinka moni ”maallikko” on perehtynyt hyvin luoton ehtoihin. On tilanteita, joissa on pystytty kiistatta sanomaan, että niitä ei ole käyty pankin kanssa huolellisesti läpi, Hägglund sanoo Iltalehdelle.

Hän kehottaa lainanottajia ”pitämään omia puoliaan” ja pyytämään luotonantajia selostamaan selkeästi, mitä sopimuksen ehdot tarkoittavat. Se on heidän velvollisuutensa.

Velkajärjestely on velkojen järjestelykeinoista viimeisin ja sitä käytetään silloin, kun tilannetta ei voi ratkaista millään muulla tavalla. Tuolloin velkojen anteeksiantaminen osittain tai kokonaan on mahdollinen.

Esimerkiksi peliriippuvuuden aiheuttama velkavankeus on ollut aiemmin este velkajärjestelyyn hakeutumiselle, mutta tänä päivänä tilanne voi olla toinen.

– Ennen pelaamisesta johtuvien velkojen ajateltiin johtuvan itsestä johtuvista syistä. Nykyään saatetaan suhtautua eri tavalla, jos käytöksen taustalla on todettavissa sairaus, kuten ADHD. Sen varaan ei kuitenkaan kannata laskea, Hägglund kertoo IL:lle.

– Ihmiset saattavat kuvitella, että velat annettaisiin anteeksi vain siksi, koska tilanne on vaikea. Käytännössä se on aika harvinaista varsinkin, jos velkojia on useampia, hän muistuttaa.

Tähän asti velkajärjestely on voitu myöntää samalle henkilölle vain kerran, mutta Hägglundin mukaan siihenkin on tullut helpotuksia. Hän tietää ainakin yhden tapauksen, jossa velkajärjestelyyn hakeutuminen onnistui toistamiseen.