IL: Näillä 100000 vakuutuksella ei ole oikeasti merkitystä

Suomalaisilla on runsaasti vakuutuksia, joilla on maksettu vakuutusturva ikuisiksi ajoiksi. Tällaisista vakuutuksista käytetään nimitystä ainaisvakuutus. Asiasta kirjoittaa Iltalehti.

Arvioiden mukaan ainaisvakuutuksia on suomalaisissa vakuutusyhtiöissä yhteensä yli 100 000 kappaletta. Ainaisvakuutuksia myönnettiin Suomessa noin 1970-luvulle saakka, ja niitä pystyi ostamaan niin kiinteistölle kuin metsillekin.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Kyseessä on vanha, historiallinen jäänne. Hölmö keksintö suoraan sanoen, luonnehtii Suomen vakuutuksenottajien keskusliiton puheenjohtaja Timo Kyyriäinen IL:lle.

Kyyriäisen mukaan vakuutuksen ongelma on siinä, että sitä ei ole sidottu indeksiin. Näin ollen vakuutuksen arvo on jäänyt polkemaan paikalleen, kun rahan arvo on vuosien saatossa muuttunut rajusti.

– Vakuutusturvaa ei ainaisvakuutuksen perusteella voi rakentaa miltään osin. Kun vahinko sattuu, korvaus on vain murto-osa siitä, mitä sen pitäisi olla, Kyyriäinen sanoo.

Ainaisvakuutukset aiheuttavat ongelmia myös vakuutusyhtiöille, sillä Kyyriäisen mukaan yhtiöt joutuvat pitämään yllä kantaa vakuutuksista. Ainaisvakuutus tuottaa pettymyksen myös asiakkaalle, koska sen tuomat korvaussummat jäävät pieniksi.

– On sekä vakuutusyhtiön että asiakkaan etu päivittää vakuutusturva ajan tasalle, Kyyriäinen sanoo IL:lle.

Hänen mukaansa ainaisvakuutuksessa ei ole muuta arvoa kuin itse vakuutuskirja.

– Ennenhän tehtiin upeita vakuutuskirjoja. Ei muuta kuin lyö sen raameihin ja laittaa seinälle, hän kehottaa.

Asiasta kertoi ensin Maaseudun Tulevaisuus.