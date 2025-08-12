Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Nuorisoa Helsingissä. Arkistokuva. LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ

IL: Lääkäri varoittaa nuorten villityksestä, voi olla hengenvaarallinen

Tuotteen käyttöön liittyy riskinsä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

HUS-yhtymän Myrkytystietokeskuksen erikoislääkäri Päivi Porkka varoittaa energianuuskan haitoista Iltalehdelle.

Energianuuska ei sisällä tupakkaa eikä nikotiinia. Siitä huolimatta sen käyttöön liittyy riskinsä. Energianuuskan käyttö on lisääntynyt etenkin nuorten keskuudessa.

Porkan mukaan osa energianuuskapusseista saattaa sisältää jopa 200 milligrammaa kofeiinia. Sama määrä kofeiinia on kahdessa kupillisessa kahvia. Asiassa huomionarvoista on myös se, että kofeiini voi imeytyä nuuskapussin kautta nopeammin kuin kahvia juodessa.

– Suuri määrä kofeiinia altistaa esimerkiksi sydämen rytmihäiriöille, metabolisille häiriöille, levottomuudelle, harhoille ja jopa kouristelulle, Porkka kertoo IL:lle.

Energianuuskan vaikutukset voivat olla vakavia etenkin silloin, jos niitä käytetään yhdessä energiajuomien tai kahvin kanssa. Silloin kehon kofeiinipitoisuus voi nousta nopeasti korkeaksi.

– Yhteisvaikutus voi olla äkillinen, ennalta-arvaamaton ja vakava, lääkäri varoittaa.

Terveyskirjaston mukaan erittäin suuret kofeiinimäärät voivat olla jopa hengenvaarallisia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)