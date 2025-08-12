IL: Lääkäri varoittaa nuorten villityksestä, voi olla hengenvaarallinen

HUS-yhtymän Myrkytystietokeskuksen erikoislääkäri Päivi Porkka varoittaa energianuuskan haitoista Iltalehdelle.

Energianuuska ei sisällä tupakkaa eikä nikotiinia. Siitä huolimatta sen käyttöön liittyy riskinsä. Energianuuskan käyttö on lisääntynyt etenkin nuorten keskuudessa.

Porkan mukaan osa energianuuskapusseista saattaa sisältää jopa 200 milligrammaa kofeiinia. Sama määrä kofeiinia on kahdessa kupillisessa kahvia. Asiassa huomionarvoista on myös se, että kofeiini voi imeytyä nuuskapussin kautta nopeammin kuin kahvia juodessa.

– Suuri määrä kofeiinia altistaa esimerkiksi sydämen rytmihäiriöille, metabolisille häiriöille, levottomuudelle, harhoille ja jopa kouristelulle, Porkka kertoo IL:lle.

Energianuuskan vaikutukset voivat olla vakavia etenkin silloin, jos niitä käytetään yhdessä energiajuomien tai kahvin kanssa. Silloin kehon kofeiinipitoisuus voi nousta nopeasti korkeaksi.

– Yhteisvaikutus voi olla äkillinen, ennalta-arvaamaton ja vakava, lääkäri varoittaa.

Terveyskirjaston mukaan erittäin suuret kofeiinimäärät voivat olla jopa hengenvaarallisia.