IL: Kollega tyrmistyi tiedosta, että kansanedustaja toi ampuma-aseen eduskuntaan

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) kertoo Iltalehdelle olevansa tyrmistynyt tiedoista, joiden mukaan kansanedustaja Timo Vornanen oli tuonut aseen eduskuntaan.

– Olen tyrmistynyt siitä, että hän on tehnyt tällä tavalla. Kansanedustajan muutenkin pitää olla poikkeuksellisen tietoinen lainsäädännöstä, joka koskee ylipäätään turvallisuuskysymyksiä, ja tietysti myös aseenkantokysymyksiä.

Kauman mukaan kansanedustajan tulee näyttää esimerkkiä nuhteettomuudessa ja moitteettomuudessa. Hän ei ota vielä kantaa mahdollisiin seuraamuksiin, joita eduskunta voisi asettaa.

– Nyt on keskeistä, että odotamme sitä, että tuomioistuinlaitos käsittelee sen asian ja siitä saadaan semmoinen seuraus, joka on lainvoimainen ja sitä ennen ei siihen eduskunnan kannata ottaa kantaa, enkä sitä ennen halua itsekään siihen ottaa kantaa, ennen kuin tiedämme mikä se käsittelyn lopputulos on, Kauma kertoo.