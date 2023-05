IL: Huijari tekeytyi pojaksi, äiti oli menettää tuhansia euroja

Tamperelainen opettaja luuli auttavansa Australiassa asuvaa poikaansa, mutta joutuikin katalan huijauksen uhriksi. Tapahtuneesta kertoo Iltalehti, jolle nainen kertoo kokemuksestaan.

Nainen kertoo saaneensa viime perjantaina viestin ulkomailla työskentelevältä pojaltaan. Viestin mukaan poika oli joutunut rahapulaan, ja tarvitsi nyt äidiltään nopeasti apua kiireellisen laskun maksamiseksi. Äiti lähetti pankkinsa kautta välittömästi 4000 euroa ”pojan” ilmoittamalle tilille.

Vaikka viesti vaikutti äidin mielestä kummalliselta – pojan nimi ei esimerkiksi esiintynyt tavallisessa muodossa – selitti huijari pojan kännykän menneen rikki ja tämän hankkineen uuden numeron.

Huijaus paljastui tamperelaisnaiselle lähes välittömästi, kun pojan ilmoittaman tilin omistajaksi paljastui pelifirma. Huijari anoi rahaa vielä toisessakin viestissä.

– Vastasin siihen viestiin, että olet huijari! Siihen tuli heti vastaus, että olet hullu, nainen kertoo.

Nainen kiirehti seuraavaksi pankkiin, jossa ei perjantai-iltana apua tilanteeseen kuitenkaan löytynyt. Asiasta tehtiin rikosilmoitus.

– Tutkija kertoi sitten myöhemmin puhelimessa, että huijareiden kaava tämän tyyppisissä asioissa on sama: on kiire ja yllättävä rahapula ja puhelin on rikki ja on uusi numero.

Nainen sai tilisiirron peruttua, eikä näin ollen menettänyt huijarille lähettämiään rahoja. Hän kertoo poikansa järkyttyneen huijausyrityksestä.

– Olen tietysti iloinen, että summa ei ehtinyt tai ei jostain syystä lähtenyt pankistani toisen pankin tilille, mutta samalla jotenkin hävettää oma toimintani. Menin halpaan.