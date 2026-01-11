IL: Eduskunnassa laaja tuki saamelaisille esitettävälle anteeksipyynnölle

Eduskuntapuolueista kokoomus, RKP, SDP, kristillisdemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät kannattavat valtiollista anteeksipyyntöä saamelaisille, kertoo Iltalehti.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopra sanoo anteeksipyynnön olevan perusteltu. Sitäkin tärkeämpiä ovat kuitenkin teot, hän lisää. Kopra muistuttaa, että tällä hallituskaudella on viety läpi saamelaiskäräjälain uudistus, joka vahvistaa saamelaisten asemaa.

RKP:n ja vasemmistoliiton mielestä anteeksipyyntö saamelaisille on välttämätön. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Otto Anderssonin mukaan on syytä tunnustaa ettei Suomi ole hoitanut velvollisuuksiaan ”EU:n ainoaa tunnustettua alkuperäiskansaa kohtaan”.

– Samalla on selvää, että pelkkä anteeksipyyntö ei riitä. Tarvitaan myös konkreettisia toimenpiteitä, Andersson sanoo Iltalehdelle.

SDP:n ja kristillisdemokraattien mukaan anteeksipyynnön yhteydessä on mietittävä tarkoin, miten ja milloin se tapahtuu, jotta menetelmä on asianmukainen.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Oras Tynkkynen katsoo, että anteeksipyyntö auttaisi käsittelemään historian vaikeita tapahtumia.

Keskusta ei ole vielä muodostanut kantaansa.

Liike Nyt ja perussuomalaiset vastustavat anteeksipyyntöä.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimon mukaan anteeksipyyntö ei enää auta. Vuosien aikana ilmenneitä epäkohtia on sen sijaan laitettava kuntoon, hän sanoo.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ei näe tarvetta anteeksipyynnölle, sillä saamelaisten asema huomioidaan Suomessa tällä hetkellä hyvin. Hänen mielestään nyt on tärkeää, että uuden saamelaiskäräjälain voimaantulon myötä saamelaisten omien vähemmistöjen asema turvataan.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio luovutti joulukuussa raporttinsa pääministeri Petteri Orpolle (kok.). Raporttiin on kerätty kokemuksia saamelaisilta heihin kohdistuneista vääryyksistä. Lisäksi siinä ehdotetaan, että valtioneuvoston kansliaan perustettaisiin saamelaisyksikkö.