Ikuisuusongelma – kuka väistää suoja- ja pyörätiellä?

Poliisitarkastaja Heikki Kallio muistuttaa blogissaan suojateitä koskevista väistämissäännöistä. Lain mukaan polkupyörällä saa taluttamisen ohella ylittää ajorata ajamalla pitkin suojatietä. Tällöin on kuitenkin muistettava, että suojatie on ensisijaisesti jalankulkijalle tarkoitettu tien osa.

Väistämissäännöt suojatiellä eroavat sen mukaan, taluttaako henkilö pyöräänsä vai ajaako hän suojatien yli. Polkupyöräilijä katsotaan ajoneuvon kuljettajaksi ja pyörän taluttaja jalankulkijaksi. Jos pyöräilijä taluttaa pyörää suojatien yli, on hän jalankulkija, jolle on annettava esteetön kulku.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä.

– Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku. Polkupyöräilijä on väistämisvelvollinen, jos hän tulee pyörätieltä ajoradalle eikä ajorataa pitkin ajavalla ole väistämisvelvollisuutta liikennesäännön tai liikennemerkin perusteella, Heikki Kallio toteaa.

Jos pyöräilijä ylittää ajoradan risteyksessä suojatietä pitkin, on risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää. Ajorataa pitkin ajavan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä myös silloin, jos ajoneuvon kuljettaja on poistumassa liikenneympyrästä.

Jos pyöräilijä ajaa suojatien yli, väistämissäännöt menevät ajoneuvojen liikennesääntöjen ja liikennemerkkien mukaan.

– Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu liikennemerkillä, väistäminen pyörätien ja ajoradan risteyksessä määräytyy liikennesäännön mukaan: ”risteyksessä” ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä. Tästä huolimatta kääntyvän ajoneuvon on aina väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa, Kallio jatkaa.

Poliisi kehottaa pyöräilijöitä ja ajorataa käyttävien ajoneuvojen kuljettajia huolellisuuteen ja varovaisuuteen paikoissa, joissa pyöräilijän tienylityspaikka on osoitettu pyörätien jatkeen tiemerkinnällä.