Ihmisoikeusaktivistin mukaan venäläiset vangit yrittävät hankkia HIV:n välttääkseen sodan

Venäjän vankeinhoitolaitoksen kerrotaan luoneen maan rangaistussiirtokuntia koskevan sotilaallisen pakkovärväysohjelman, jossa arvioidaan vankien soveltuvuus niin sanottuja Storm Z -rynnäkköyksiköitä varten.

Storm Z -yksiköt ovat osa Venäjän rangaistuspataljoonaa Ukrainan rintamalla. Yksiköissä taistelee vankeja ja rangaistuksen saaneita mobilisoituja sotilaita, joita on lähetetty ”lihamyllymäisiin” hyökkäyksiin ihmisaaltoina ilman kunnon aseistusta.

Venäjän vankien oikeuksia valvovan ihmisoikeusryhmä Gulagu.netin mukaan osa epätoivoisista vangeista yrittää jopa saada HIV-tartunnan välttääkseen rintamalle joutumisen.

Gulagu.net on raportoinut jo viikkojen ajan viitteistä, joiden mukaan Venäjällä on suunnitteilla massiivinen vankeja koskeva liikekannallepano. Joidenkin tietojen mukaan mobilisointi on jo käynnissä. Toisin kuin palkkasotilasyhtiö Wagnerin aiemmassa vapaaehtoisessa vankien värväyksessä, uudessa ohjelmassa näyttää olevan kyse pakottamisesta.

Gulagu.netin johtaja Vladimir Osetshkinin mukaan Venäjän vankeinhoitolaitos on määrännyt vankilat laatimaan luettelot asepalvelukseen kelpaavista ja aiemmin Venäjän asevoimissa palvelleista vangeista. Puolustusministeriön kerrotaan hyväksyneen luettelot.

Asevelvollisuutta koskeviin lakeihin kesäkuussa tehtyjen muutosten seurauksena liikekannallepano voidaan ulottaa koskemaan myös vankeja. Heidän tuomionsa kumotaan palveluksen päätyttyä.

Vankien sukulaiset kertovat, että jopa 100 000 miestä on joutunut kyseisille listoille. Joidenkin kerrotaan jo joutuneen väkipakolla rintamalle Ukrainaan.

Tämän mittakaavan mobilisointi aiheuttaa kuitenkin todennäköisesti vakavia ongelmia. Gulagu.net kertoo Venäjän vankeinhoitolaitoksen johdon olevan huolissaan ”laajasta julkisuudesta, mahdollisista mellakoista ja hallinnan menetyksestä vankiloissa”.

Osa vangeista, kuten HIV-tartunnan saaneet miehet, on kuitenkin vapautettu pakkovärväysohjelmasta.

Erään lähteen mukaan tämä tarjoaa epätoivoisille vangeille keinon välttää taistelut sodassa. Osa vangeista yrittää nyt saada Vladimir Osetshkinin mukaan HIV-tartunnan.

1/ Widespread reports are emerging of a programme of forced military recruitment in Russian penal colonies, with prisoners being evaluated for their fitness to be drafted into 'Storm Z' assault units. Desperate convicts are said to be trying to contract HIV to avoid the draft. ⬇️ pic.twitter.com/KCtSzfMw4e

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) August 8, 2023