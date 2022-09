Suomalaisille huijausviestejä ”ilmaisesta sähköstä”

Viime aikoina on levinnyt viestejä, joissa vastaanottajille tarjotaan ilmaista sähköä. Asiasta varoittaa liikenne- ja viestintävirasto traficomin kyberturvallisuuskeskus.

Huijausviestin tarkoituksena on kalastella ihmisten verkkopankkitunnuksia. Viestissä luvataan tarjota vastaanottajalle ilmaista sähköä ja ”edun lunastamiseksi” hänet ohjataan kirjautumaan sivustolle, johon pyydetään kirjaamaan omat verkkopankkitunnukset.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan kuluneella viikolla merkittävään osaan verkkopankkitunnusten kalasteluita on käytetty huijausviestejä, jotka on väärennetty veroviranomaisen lähettämiksi. Pääasiassa tekstiviesteillä levitettävissä huijausviesteissä uhkaillaan tiliongelmilla ja sakkoseuraamuksella ja pelotellaan, että tilille on kirjauduttu tuntemattomalta laitteelta. Tunnuskalastelusivut on huolellisesti väärennetty muistuttamaan veroviranomaisen palvelun oikeaa kirjautumissivua.

Verkkopankkitunnukset kalastelemalla rikolliset varastavat pankkitileiltä vuosittain miljoonia euroja. Huijausviesteissä käytetään kaikenlaisia teemoja viikosta toiseen. Pankkien lisäksi huijarit väärentävät viestejään viranomaisten, vakuutusyhtiöiden, teleoperaattoreiden ja nyt myös sähköyhtiöiden nimiin.

Yhteistä huijausviesteille kuitenkin on sähköpostiin tai tekstiviestiin ujutettu linkki, johon uhria houkutellaan klikkaamaan. Linkki ei mene pankin tai yrityksen omalle sivulle, vaan huijaussivulle. Linkkien klikkaaminen ei vielä ole vaarallista, mutta sen jälkeen on varmistettava huolellisesti, mille sivulle on syöttämässä verkkopankkitunnuksia, luottokorttinumeroita tai henkilötietoja.