”Ihan kuka tahansa ei saa näin kallista lahjaa syntymäpäivänä”

Miehitetyn Krimin Venäjään yhdistävän Kertsinsalmen sillan räjähdys ja tulipalo on kirvoittanut pisteliäitä kommentteja Ukrainasta.

– Krim, silta, alku. Kaikki laiton on tuhottava, kaikki varastettu palautettava Ukrainalle, kaikki miehittäjät karkotettava, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Mihailo Podoljak tviittasi lauantaina.

Räjähdyksen tarkasta syystä ei vielä lauantaina aamupäivällä ollut tietoa. Venäjän mediassa on kuitenkin kerrottu, että sillalla ollut kuorma-auto olisi räjähtänyt polttoainetta kuljettaneen junan vieressä. Sattumalta tapahtumat eivät siis vaikuta. Krimin venäläinen miehityshallinto on taas jo syyttänyt suoraan Ukrainaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt tutkintakomitean perustettavaksi sillan ”hätätilanteen” takia.

Nimettömänä pystyttelevä korkea ukrainalainen puolustusviranomainen ei myönnä eikä kiistä Ukrainan asevoimien olleen iskun takana. Ukraina on aiemmin vihjannut voivansa iskeä sillalle.

– Ainoa mitä voin sanoa on, että siltaa ylitti polttoainekuljetuksen sisältävä kolonna, jonka oli tarkoitus tehdä toimitus Etelä-Ukrainan [venäläisille] miehitysjoukoille, ukrainalaisviranomainen kommentoi New York Timesille.

– Putin saisi olla hyvillään. Kaikki eivät saa näin kallista syntymäpäivälahjaa, hän jatkaa.

Venäjän presidentti täytti perjantaina 70 vuotta.

Venäjän on kerrottu lisänneen sotilaskuljetuksia sillan yli viime viikkoina. Krimin kautta on tuotu vahvistuksia Hersonin rintamalla taisteleville joukoille.

LUE MYÖS:

Arvio Venäjältä: Silta oli suurvallan symboli, Kremlin reaktio kertoo nyt paljon



Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022