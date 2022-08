Idän tavaraliikenteen loppuminen johtaa irtisanomisiin

Yhtiön mukaan ratkaisuja on haettu keväästä lähtien. Muutosneuvottelujen tavoitteena on ollut turvata työpaikat ja työtä on pyritty tarjoamaan niiden paikkakuntien työntekijöille, joissa työt ovat vähenemässä tai loppumassa.

Muutosneuvottelujen lähtökohtana on ollut etsiä yhdessä henkilöstön kanssa eri vaihtoehtoja idänliikenteen alasajon aiheuttamaan tilanteeseen.

VR Groupin henkilöstöjohtaja Laura Ansaharjun mukaan tavoitteena on ollut turvata niin monta työpaikkaa kuin mahdollista ja neuvotteluissa on kartoitettu kaikki vaihtoehdot, esimerkiksi mahdolliset uudet työtehtävät, eläköitymiset ja siirrot eri paikkakunnille.

– Tosiasia kuitenkin on, että vääjäämättä tarjolla oleva työ vähenee tai loppuu tietyillä paikkakunnilla idän tavaraliikenteen loppumisen myötä. Uutta työtä on pyritty tarjoamaan niiden paikkakuntien työntekijöille, joissa työt ovat vähenemässä tai loppumassa, mutta valitettavasti sopeuttamistoimilta ei pystytä kokonaan välttymään, Ansaharju kertoo tiedotteessa.

VR Transpointin toimipisteet Vainikkalassa, Niiralassa, Imatrankoskella ja Vartiuksessa suljetaan. Näiden lisäksi tiettyjä toimintoja järjestellään uudelleen ja joitakin idänliikenteeseen liittyviä tehtäviä lakkaa.

Muutosneuvottelujen piirissä oli VR Transpointin ja junaliikennöinnin henkilöstöä, yhteensä vajaat 2 000 henkilöä. Sopeuttamistarve koskee noin 70 henkilöä. Muutokset toteutetaan tämän vuoden loppuun mennessä, jolloin myös VR Transpointin idänliikenne viimeistään loppuu.