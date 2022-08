IAEA:n tarkastajat menossa Zaporižžjaan

Ryhmä Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) tarkastajia on matkalla Zaporižžjan ydinvoimalaan.

– Päivä on koittanut, IAEAn tuki- ja avustusoperaatio Zaporižžjaan on nyt matkalla. Meidän on suojeltava Ukrainan ja Euroopan suurimman ydinlaitoksen turvallisuutta. Johdan ylpeänä tätä tehtävää, joka toteutuu myöhemmin tällä viikolla, IAEA:n johtaja Rafael Mariano Grossi twiittasi maanantaina CNN:n mukaan.

Tehtävänä on arvioida laitoksen vaurioita, henkilöstön työoloja ja suorittaa kiireellisiä turvatoimenpiteitä.

Sunnuntai-iltana Venäjän hallitseman voimalan läheisyyten osui tykkitulta. Venäjä ja Ukraina syyttivät toisiaan hyökkäyksistä.

IAEA sanoi sunnuntaina antamassaan lausunnossa, että pommitukset osuivat vain sadan metrin päähän voimalan reaktorirakennuksista.