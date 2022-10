IAEA:n edustajat vierailevat Ukrainassa – “Onko Moskova valmis tarkastuksiin?”

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kiittää kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEAN:n johtajaa Rafael Grossia tämän nopeasta vastauksesta Ukrainan kutsuun.

– IAEA:n asiantuntijoiden odotetaan saapuvan lähiaikoina [Ukrainaan] ja osoittamaan, ettei Ukrainalla ole likaisia pommeja eikä suunnitelmia kehittää niitä.

– Hyvä yhteistyö IAEA:n ja kumppaneiden kanssa mahdollistaa Venäjän ”likainen pommi” -disinformaatiokampanjan kaatumisen, Kuleba toteaa Twitterissä.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu väitti sunnuntaina, että Ukraina valmistelee niin sanotun likaisen pommin, eli radioaktiivisen pommin käyttöä.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantajan Mihailo Podolyakin mukaan maa pitää aina ovensa auki järjestön tarkastuksille.

– Venäjän federaatio aloitti järjestäytyneen tiedotuskampanjan ”likaisesta pommista” rikostensa laillistamiseksi. Toiminta on tärkeämpää kuin puhe. Ukraina pitää aina ovensa auki IAEA:n tarkastuksille. Onko Moskova valmis tarkastuksiin, Podolyak kysyy Twitterissä.

