Hyytyikö autosi tien sivuun? Hinausauto käyttää yllättävää ainetta

Pop-vakuutuksen tilastojen mukaan noin neljännes hinausta tai tiepalvelua vaativista tapauksista sattuu kotipihassa, toinen neljännes esimerkiksi työpaikan tai kaupan parkkipaikalla, ja noin puolet hinausta vaativista ongelmista ilmenee tien päällä kesken matkanteon. Tyypillisimpiä ajon keskeyttäviä ongelmia ovat erilaiset käyntihäiriöt ja rengasrikot.

Jos auto sattuu jättämään tielle, oli syynä sitten moottorivika tai rengasrikko, voi kaverin hinausavuksi soittaminen paikalle houkuttaa. Kokemattoman kuskin suorittama omatoimihinaus voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle ja aiheuttaa pahimmillaan jopa liikenneonnettomuuden.

– Tämän lisäksi nykyautojen tekniikka saattaa aiheuttaa sen, ettei auto ole turvallisesti hinattavissa, jos ajoneuvon sähköinen ajolaitteisto ei toimi, Pop-vakuutuksen palvelujohtaja Tommi Lehmusvirta kertoo tiedotteessa.

Hinatessa autolle voi myös aiheutua entistä enemmän lisävahinkoa sillä esimerkiksi auton vaihteisto rikkoutuu herkästi. Siksi hinaukseen suositellaan käyttämään osaavaa ja ammattitaitoista hinauskumppania.

Suurimmassa osassa tapauksista, joissa auto jättää tien päälle, ei vika ole niin äkillinen ja vaarallinen etteikö autoa voisi ajaa lähimpään tienpiennarta tai ajokaistaa turvallisempaan paikkaan, esimerkiksi linja-autopysäkille.

– Useimmille meistä tuntuu luontevalta rullata auto aivan bussipysäkin loppupäähän, jolloin auto on mahdollisimman vähän linja-auton ja muiden matkustajien tiellä. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä liikenteen kokonaisturvallisuuden kannalta paras vaihtoehto, opastaa Viking-hinauksen verkostopäällikkö Timo Nummela.

Jos auto jätetään odottamaan hinausta linja-autopysäkin loppupäähän, joutuu hinausauto operoimaan autokaistalla saadakseen hinattavan auton kyytiin. Hinausauto on kaistalla osittain tai kokonaan, ja aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Keltaisista varoitusvaloista huolimatta hinausauto saattaa jäädä muilta kuljettajilta huomaamatta, jolloin voi syntyä vaaratilanteita.

Toisen hinausalan yrityksen, 10-hinauksen yrittäjän Mika Palokankareen mukaan hinausauton matkasta löytyy usein jotain, mitä moni ei osaisi odottaa: kissanhiekkaa.

Kissanhiekka on yllättävän tärkeä osa hinausauton työkalupakkia. Kun tien päälle leviää öljyä, kissanhiekka imee öljyn luonnonmukaisesti ja tehokkaasti. Kilolla kissanhiekkaa voi imeyttää noin litran öljyä, joten varuste, joka ensin kuulostaa arkiselta, osoittautuu lopulta varsin nerokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi ratkaisuksi.