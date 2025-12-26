Hyytävä arvio Vladimir Putinista – ”Kun todisteita lännen heikkoudesta kertyy”

Presidentti Donald Trumpin hallinto on kertonut tavoittelevansa eräänlaista kompromissirauhaa Venäjän ja Ukrainan välille, mutta Vladimir Putin on toistanut pitävänsä kiinni maksimalistisista tavoitteistaan. Puolustusministeriön virkamiehille 17. joulukuuta pitämässään puheessa Putin vakuutti, että ”sotilaallisen erikoisoperaation” kaikki tavoitteet saavutetaan, ja kuvaili sitä osaksi ristiretkeä, jonka tarkoituksena on palauttaa Venäjän ”historialliset alueet”.

– Putin on jo pitkään tunnettu sekavista historiallisista luennoistaan Venäjän Ukrainan vastaisen sodan oikeuttamiseksi, ja hän on verrannut nykyistä hyökkäystä suoraan tsaari Pietari Suuren 1700-luvun imperialistisiin valloitussotiin, Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtava Peter Dickinson kirjoittaa tuoreessa artikkelissaan.

Ukrainan osalta Putin havittelee hänen mukaansa vähintään niin sanottua Novorossijan aluetta, jolla venäläiset tarkoittavat noin puolta Ukrainasta koko Mustanmeren rannikko sekä Odessan ja Harkovan suurkaupungit mukaan lukien. Myös pääkaupunki Kiova on todennäköisesti Venäjän diktaattorin vaatimuslistalla, kuten lopulta myös läntinen Ukraina, hän arvioi.

– Maantieteellisessä mielessä Putinin visio historiallisesta Venäjästä ei todellakaan rajoitu pelkästään Ukrainaan. Se kattaa myös tsaarien Venäjän imperiumin ja sen neuvostoliittolaisen seuraajan laajat alueet. ”Mikä on Neuvostoliitto? Se on historiallinen Venäjä”, Putin vuonna 2022 julisti.

– Suuren kokonsa, maantieteellisen läheisyytensä, yhteisen historian, merkittävän venäläisväestön ja kulttuurisen läheisyyden vuoksi Ukraina on merkittävässä asemassa Venäjän imperialistisessa identiteetissä. On kuitenkin toiveajattelua kuvitella, että Ukrainan uhraaminen tyynnyttäisi Putinin tai saisi hänet unohtamaan muun entisen Venäjän imperiumin. Samoja valheellisia historiallisia argumentteja, joilla hyökkäystä Ukrainaan on perusteltu, voitaisiin helposti soveltaa myös moniin muihin maihin, Dickinson sanoo.

Putin on hänen mukaansa aiemmin tänä vuonna todennut, että kaikki alueet, joille venäläinen sotilas on jalallaan astunut, kuuluvat tosiasiallisesti Venäjän hallintaan. Tulevan aggression potentiaalisia kohteita olisivat tässä valossa ainakin Suomi, Puola, Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, Moldova, Armenia, Georgia, Azerbaidžan ja Keski-Aasian valtiot – kenties myös entiset itäblokin maat, kuten Puola, Itä-Saksa, Tšekki ja Unkari.

– Jos Ukraina kaatuu, Eurooppa joutuu kohtaamaan haasteen, johon se ei ole lainkaan valmistautunut, Dickinson varoittaa.

Eurooppa ei hänen mukaansa pysty puolustautumaan yksin Venäjää vastaan, ja välttämätön uudelleenvarustelu on vuosia kestävä prosessi.

– Kun todisteita lännen heikkoudesta kertyy, Putin rohkaistuu. Hän on viime kuukausina eskaloinut Venäjän hybridisotaa Eurooppaa vastaan sabotoimalla kriittistä infrastruktuuria ja lähettämällä drooneja ympäri mannerta. Diplomaattisilla areenoilla Kremlin edustajat ovat äskettäin toistaneet vaatimuksensa, että Naton on vetäydyttävä Keski- ja Itä-Euroopasta, mikä altistaisi toistakymmentä maata Venäjän hyökkäyksen uhalle ensimmäistä kertaa sukupolveen. Samaan aikaan Venäjän valtiollisen median retoriikka, joka kohdistuu Suomeen, Baltiaan ja muihin etulinjan maihin, muistuttaa yhä enemmän propagandaa, joka edelsi hyökkäystä Ukrainaan, Dickinson korostaa.