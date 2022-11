Hyvinvointialueen johtaja HS:lle: Leikkaukset edessä sote-palveluissa

Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen toteaa Helsingin Sanomille, että nykyisiä sote-palveluja ei voida ylläpitää, koska hoitohenkilöstö ei siihen riitä.

– Sote-sektorilla on sellaista toimintaa, joka ei tuota hirveän paljon hyvää yhteiskunnalle tai yksilöille. Meidän on pakko uskaltaa puuttua siihen.

Virolainen sanoo suoraan, että Päijät-Hämeessä tullaan karsimaan palveluita. Siitä, mitä palveluja karsitaan, ei ole vielä tehty konkreettisia päätöksiä.

Virolaisen mukaan on joka tapauksessa täysin selvää, että tavalla tai toisella nykyisenkaltaisia palveluja vähennetään. Hänen mielestään Suomessa on puhuttu liian optimistiseen sävyyn tulevaisuuden sote-palveluista.

– Kun puhutaan hyvinvointialueista, niin meillä sanotaan, että mikään ei muutu, ja se on varmaan totta lyhyellä aikavälillä. Mutta fakta on se, että meidän henkilöstömme ei riitä sen palvelun tuottamiseen, johon jopa rahamme riittäisivät. Meidän on pakko alkaa saneerata sellaista palvelua, joka on vähemmän vaikuttavaa.

Päijät-Hämeestä puuttuu tällä hetkellä Virolaisen mukaan 500 hoitajaa. Hoitajamitoitus vaikeuttaa hänen mukaansa työvoimapulaa, koska palvelunjärjestäjä on pakotettu ohjaamaan hoitajia erityisesti juuri ympärivuorokautiseen hoivaan.

Hoitajapula tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sairaansijoja on jouduttu maakunnassa sulkemaan.

– Eli sellaiset potilaat, jotka ideaalitapauksessa olisivat sairaalassa, ovat nyt kotona. Se taas tarkoittaa sitä, että hoito viivästyy ja hoitojonot kasvavat, Virolainen summaa HS:lle

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin marraskuussa, että yhtä lukuun ottamatta kaikki hyvinvointialueet tekevät ensi vuonna alijäämää. Alijäämä on katettava kolmen vuoden taloussuunnittelukauden aikana, mikä tarkoittaa sitä, että jos alueiden rahoitus ei lisäänny, niiden on pakko tehdä jonkinlaisia sopeutustoimia.